Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toàn Quốc
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy cho đối tượng 5-17 tuổi.
Mô hình lớp học online 1 kèm 1, 1 kèm 2, 1 kèm 3.
Buổi học diễn ra từ 25’-35’.
Giờ làm việc: 18h30 - 21h30 (T2-T6), T7-CN có thêm các ca sáng và chiều.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm dạy tiếng Anh online hoặc gia sư Tiếng Anh
Ứng viên vui lòng gửi kèm video giới thiệu về bản thân bằng Tiếng Anh hoặc Video liên quan đến giao tiếp bằng Tiếng Anh.
Có chứng chỉ IELTS, TOEIC là lợi thế.
Khả năng phát âm và giao tiếp tốt, yêu thích công việc, nhiệt huyết.
Tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc và tinh thần cầu tiến.
Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập hàng tháng lên tới 7.000.000 – 15.000.000đ/tháng.
Có đội ngũ hỗ trợ 24/7.
Ứng viên được cung cấp sẵn giáo trình, tài liệu giảng dạy và dạy học trên phòng học bản quyền của công ty.
Làm việc online tại nhà
Đăng ký ca làm linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
