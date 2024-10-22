Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy cho đối tượng 5-17 tuổi. Mô hình lớp học online 1 kèm 1, 1 kèm 2, 1 kèm 3. Buổi học diễn ra từ 25’-35’. Giờ làm việc: 18h30 - 21h30 (T2-T6), T7-CN có thêm các ca sáng và chiều.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm dạy tiếng Anh online hoặc gia sư Tiếng Anh Ứng viên vui lòng gửi kèm video giới thiệu về bản thân bằng Tiếng Anh hoặc Video liên quan đến giao tiếp bằng Tiếng Anh. Có chứng chỉ IELTS, TOEIC là lợi thế. Khả năng phát âm và giao tiếp tốt, yêu thích công việc, nhiệt huyết. Tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc và tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập hàng tháng lên tới 7.000.000 – 15.000.000đ/tháng. Có đội ngũ hỗ trợ 24/7. Ứng viên được cung cấp sẵn giáo trình, tài liệu giảng dạy và dạy học trên phòng học bản quyền của công ty. Làm việc online tại nhà Đăng ký ca làm linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.