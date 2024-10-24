Tuyển Giáo viên Chi nhánh Công ty Cổ phần trường TH - THCS - THPT Quốc tế Canada tại Lào Cai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên Chi nhánh Công ty Cổ phần trường TH - THCS - THPT Quốc tế Canada tại Lào Cai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi nhánh Công ty Cổ phần trường TH - THCS - THPT Quốc tế Canada tại Lào Cai
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Chi nhánh Công ty Cổ phần trường TH - THCS - THPT Quốc tế Canada tại Lào Cai

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần trường TH - THCS - THPT Quốc tế Canada tại Lào Cai

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng khung chương trình, kế hoạch dạy học và giảng dạy bộ môn Mỹ thuật: Nghệ thuật hình ảnh, các dự án Mỹ thuật có tính ứng dụng cao cho học sinh phù hợp với yêu cầu của nhà trường và khối lớp. Tổ chức và tham gia hoạt động đào tạo giáo viên và phát triển bản thân. Lên kế hoạch, phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện chung cho học sinh trong suốt năm học, góp phần phát triển chương trình Nghệ thuật và phát triển tài năng trong Nhà trường
Xây dựng khung chương trình, kế hoạch dạy học và giảng dạy bộ môn Mỹ thuật: Nghệ thuật hình ảnh, các dự án Mỹ thuật có tính ứng dụng cao cho học sinh phù hợp với yêu cầu của nhà trường và khối lớp.
Tổ chức và tham gia hoạt động đào tạo giáo viên và phát triển bản thân.
Lên kế hoạch, phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện chung cho học sinh trong suốt năm học, góp phần phát triển chương trình Nghệ thuật và phát triển tài năng trong Nhà trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật. Xây dựng và triển khai chương trình giảng dạy toàn diện: Phát triển chương trình giảng dạy mỹ thuật được cấu trúc tốt và hấp dẫn, bao gồm các khía cạnh của Nghệ thuật Hình ảnh, lịch sử nghệ thuật và lý thuyết nghệ thuật. Đảm bảo sự phù hợp với các tiêu chuẩn giáo dục và nhu cầu của học sinh. Lên kế hoạch và thực hiện các bài học hiệu quả: Tạo ra các kế hoạch bài học chi tiết bao gồm các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy đa dạng để phục vụ cho nhiều phong cách học khác nhau. Sử dụng tài liệu và nguồn tài nguyên giảng dạy phù hợp để hỗ trợ sự học tập và hiểu biết của học sinh. Dạy các kỹ thuật và kỹ năng nghệ thuật: Hướng dẫn học sinh về các kỹ thuật nghệ thuật khác nhau như vẽ, màu sắc, điêu khắc và nghệ thuật số. Cung cấp hướng dẫn và minh họa để giúp học sinh phát triển khả năng nghệ thuật và thể hiện sáng tạo của họ. Khuyến khích tư duy phản biện và thể hiện nghệ thuật: Khuyến khích học sinh suy nghĩ phản biện và phân tích tác phẩm nghệ thuật, cả tác phẩm của chính họ và của người khác. Xây dựng một môi trường học tập ủng hộ và mang tính bao dung để học sinh có thể tự do thể hiện ý tưởng và quan điểm nghệ thuật của mình. Đánh giá tiến trình học tập của học sinh: Định kỳ đánh giá kết quả học tập của học sinh và cung cấp phản hồi xây dựng về các tác phẩm nghệ thuật của họ. Sử dụng nhiều phương pháp đánh giá như hồ sơ công việc, dự án, thuyết trình và bình phẩm để đánh giá sự hiểu biết và sự phát triển của học sinh. Tổ chức và tham gia các hoạt động ngoại khóa: Phối hợp và dẫn dắt các hoạt động, hội thảo và triển lãm liên quan đến nghệ thuật để giới thiệu thành tựu nghệ thuật của học sinh. Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi nghệ thuật và hợp tác trong các dự án nghệ thuật cộng đồng. Phát triển bản thân chuyên môn: Cập nhật thông tin với các xu hướng và tiến bộ hiện đại trong lĩnh vực giáo dục Mỹ thuật. Tham gia các khóa học, hội thảo và buổi đào tạo phù hợp để nâng cao kỹ năng giảng dạy và kiến thức của bạn. Hợp tác với đồng nghiệp và phụ huynh: Làm việc chặt chẽ với các giáo viên và nhà giáo để chia sẻ ý tưởng, tài nguyên và các phương pháp tốt nhất. Duy trì giao tiếp định kỳ với phụ huynh để thảo luận về tiến trình học tập của học sinh và giải quyết các vấn đề có thể phát sinh Sẵn sàng sinh sống và làm việc tại Lào Cai
Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật.
Xây dựng và triển khai chương trình giảng dạy toàn diện: Phát triển chương trình giảng dạy mỹ thuật được cấu trúc tốt và hấp dẫn, bao gồm các khía cạnh của Nghệ thuật Hình ảnh, lịch sử nghệ thuật và lý thuyết nghệ thuật. Đảm bảo sự phù hợp với các tiêu chuẩn giáo dục và nhu cầu của học sinh.
Lên kế hoạch và thực hiện các bài học hiệu quả: Tạo ra các kế hoạch bài học chi tiết bao gồm các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy đa dạng để phục vụ cho nhiều phong cách học khác nhau. Sử dụng tài liệu và nguồn tài nguyên giảng dạy phù hợp để hỗ trợ sự học tập và hiểu biết của học sinh.
Dạy các kỹ thuật và kỹ năng nghệ thuật: Hướng dẫn học sinh về các kỹ thuật nghệ thuật khác nhau như vẽ, màu sắc, điêu khắc và nghệ thuật số. Cung cấp hướng dẫn và minh họa để giúp học sinh phát triển khả năng nghệ thuật và thể hiện sáng tạo của họ.
Khuyến khích tư duy phản biện và thể hiện nghệ thuật: Khuyến khích học sinh suy nghĩ phản biện và phân tích tác phẩm nghệ thuật, cả tác phẩm của chính họ và của người khác. Xây dựng một môi trường học tập ủng hộ và mang tính bao dung để học sinh có thể tự do thể hiện ý tưởng và quan điểm nghệ thuật của mình.
Đánh giá tiến trình học tập của học sinh: Định kỳ đánh giá kết quả học tập của học sinh và cung cấp phản hồi xây dựng về các tác phẩm nghệ thuật của họ. Sử dụng nhiều phương pháp đánh giá như hồ sơ công việc, dự án, thuyết trình và bình phẩm để đánh giá sự hiểu biết và sự phát triển của học sinh.
Tổ chức và tham gia các hoạt động ngoại khóa: Phối hợp và dẫn dắt các hoạt động, hội thảo và triển lãm liên quan đến nghệ thuật để giới thiệu thành tựu nghệ thuật của học sinh. Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi nghệ thuật và hợp tác trong các dự án nghệ thuật cộng đồng.
Phát triển bản thân chuyên môn: Cập nhật thông tin với các xu hướng và tiến bộ hiện đại trong lĩnh vực giáo dục Mỹ thuật. Tham gia các khóa học, hội thảo và buổi đào tạo phù hợp để nâng cao kỹ năng giảng dạy và kiến thức của bạn.
Hợp tác với đồng nghiệp và phụ huynh: Làm việc chặt chẽ với các giáo viên và nhà giáo để chia sẻ ý tưởng, tài nguyên và các phương pháp tốt nhất. Duy trì giao tiếp định kỳ với phụ huynh để thảo luận về tiến trình học tập của học sinh và giải quyết các vấn đề có thể phát sinh
Sẵn sàng sinh sống và làm việc tại Lào Cai

Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần trường TH - THCS - THPT Quốc tế Canada tại Lào Cai Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp nhà ở cho giáo viên ngoại tỉnh Bữa trưa miễn phí Nghỉ lễ, Tết theo đúng quy định, có thêm kỳ nghỉ Đông Bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước Phụ cấp di chuyển cho giáo viên ngoại tỉnh
Phụ cấp nhà ở cho giáo viên ngoại tỉnh
Bữa trưa miễn phí
Nghỉ lễ, Tết theo đúng quy định, có thêm kỳ nghỉ Đông
Bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Phụ cấp di chuyển cho giáo viên ngoại tỉnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần trường TH - THCS - THPT Quốc tế Canada tại Lào Cai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty Cổ phần trường TH - THCS - THPT Quốc tế Canada tại Lào Cai

Chi nhánh Công ty Cổ phần trường TH - THCS - THPT Quốc tế Canada tại Lào Cai

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nút giao đường 19/5 (Đường B9-B10), Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

