Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Phát triển Giáo dục hiện đại B&D làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Phát triển Giáo dục hiện đại B&D
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty TNHH Phát triển Giáo dục hiện đại B&D

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty TNHH Phát triển Giáo dục hiện đại B&D

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11, ngõ 64 phố Sài Đồng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giảng dạy các chương trình từ cơ bản đến luyện thi các chứng chỉ ielts/toeic và giao tiếp theo các nhóm mô hình gia sư kèm 1-1; 1-5.
- Tuân thủ theo đúng chương trình, tiến trình giảng dạy và đảm bảo chất lượng giảng dạy của Trung tâm.
- Thực hiện liên lạc giữa trung tâm và phụ huynh học sinh thông qua báo cáo tình hình học tập tháng.
- Giúp đỡ và quan tâm đến các học viên.
- Tham gia vào quá trình đánh giá kiểm tra việc học tập trên lớp của học viên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Anh.
- Giao tiếp tiếng Anh thành thạo.
- Có khả năng giao tiếp và kết nối tư vấn phụ huynh học sinh.
- Yêu trẻ và nhiệt tình với việc dạy học.
- Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần ham học hỏi.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, và có bằng cấp chứng chỉ quốc tế TOEIC > 850, IELTS > 7.5, TOEFL IBT > 100
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ TESOL.

Tại Công ty TNHH Phát triển Giáo dục hiện đại B&D Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI THĂNG TIẾN:
- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp. Là cơ hội để phát triển chuyên môn.
- Được đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định sau khi kết thúc thử việc.
- Có cơ hội phát triển và nâng cao vị trí công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Giáo dục hiện đại B&D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển Giáo dục hiện đại B&D

Công ty TNHH Phát triển Giáo dục hiện đại B&D

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 34 Hoa Viên, KĐT Đặng Xá, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

