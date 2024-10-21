Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Phát triển Giáo dục hiện đại B&D làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, ngõ 64 phố Sài Đồng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giảng dạy các chương trình từ cơ bản đến luyện thi các chứng chỉ ielts/toeic và giao tiếp theo các nhóm mô hình gia sư kèm 1-1; 1-5.

- Tuân thủ theo đúng chương trình, tiến trình giảng dạy và đảm bảo chất lượng giảng dạy của Trung tâm.

- Thực hiện liên lạc giữa trung tâm và phụ huynh học sinh thông qua báo cáo tình hình học tập tháng.

- Giúp đỡ và quan tâm đến các học viên.

- Tham gia vào quá trình đánh giá kiểm tra việc học tập trên lớp của học viên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Anh.

- Giao tiếp tiếng Anh thành thạo.

- Có khả năng giao tiếp và kết nối tư vấn phụ huynh học sinh.

- Yêu trẻ và nhiệt tình với việc dạy học.

- Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần ham học hỏi.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, và có bằng cấp chứng chỉ quốc tế TOEIC > 850, IELTS > 7.5, TOEFL IBT > 100

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ TESOL.

Tại Công ty TNHH Phát triển Giáo dục hiện đại B&D Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI THĂNG TIẾN:

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp. Là cơ hội để phát triển chuyên môn.

- Được đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định sau khi kết thúc thử việc.

- Có cơ hội phát triển và nâng cao vị trí công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Giáo dục hiện đại B&D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.