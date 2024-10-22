Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ciputra, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo sự phân công của Ban giám hiệu; Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ học tập và sinh hoạt tại trường; Chủ động phối hợp với gia đình trẻ trong công tác giáo dục trẻ, thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ; Hỗ trợ quản lý học sinh đi xe buýt và hỗ trợ đón, trả học sinh; Hỗ trợ thực hiện các công việc hành chính: v.d. di chuyển đồ dùng sinh hoạt, học tập, giáo cụ theo yêu cầu của giáo vụ; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của Nhà trường và Công ty; Tham gia các buổi họp phụ huynh của Nhà trường; Tham gia các sự kiện đặc biệt, hoạt động ngoại khóa và dã ngoại theo quy định của Nhà trường; Sinh hoạt chuyên môn và hoạt động văn thể mỹ của Trường; Thực hiện công việc khác theo phân công của Nhà trường/Công ty; Báo cáo trực tiếp cho Tổ trưởng chuyên môn, Giáo vụ, Ban giám hiệu hoặc Ban lãnh đạo theo nhiệm vụ được phân công. Công việc có thể được thay đổi theo yêu cầu và tình hình thực tế của Công ty.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm, tiếng Anh hoặc các chuyên ngành liên quan. Ứng viên không tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm cần có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm; Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm giảng dạy thực tế; Ngoại hình khá, phát âm chuẩn; Tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt; Năng động, có tư duy đổi mới phương pháp dạy và học; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ giảng dạy; Ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh và ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục có yếu tố quốc tế.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa tại trường; Được hưởng các chính sách về BHYT, BHXH, BHTN, chế độ nghỉ phép năm, nghỉ ốm theo đúng quy định của pháp luật; Được hưởng các chế độ lương, thưởng, phúc lợi khác từ Hanoi Academy (chế độ miễn giảm học phí cho con em, chế độ thăm quan, nghỉ phép, đào tạo nâng cao, v.v).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin