Tuyển Giáo viên Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 25T2 Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo cho giáo viên về kỹ năng giảng dạy và nội dung các chương trình tiếng Anh online. Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo định kỳ nhằm nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên. Tham gia quản lý chất lượng và thời gian giảng dạy của giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu về hoạt động kinh doanh. Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy định kỳ và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Tham gia quản lý chất lượng học tập của học viên, theo dõi lộ trình và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo kết quả đầu ra cho học viên. Tham gia xây dựng kế hoạch cũng như các báo cáo cần thiết của Phòng ban. Tham gia vào việc phát triển nguồn lực giảng dạy, phân công công việc phù hợp để đảm bảo công việc đạt tiến độ và hiệu quả tốt nhất.

Tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo cho giáo viên về kỹ năng giảng dạy và nội dung các chương trình tiếng Anh online.

Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo định kỳ nhằm nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên.

Tham gia quản lý chất lượng và thời gian giảng dạy của giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu về hoạt động kinh doanh.

Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy định kỳ và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tham gia quản lý chất lượng học tập của học viên, theo dõi lộ trình và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo kết quả đầu ra cho học viên.

Tham gia xây dựng kế hoạch cũng như các báo cáo cần thiết của Phòng ban.

Tham gia vào việc phát triển nguồn lực giảng dạy, phân công công việc phù hợp để đảm bảo công việc đạt tiến độ và hiệu quả tốt nhất.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Chuyên môn và kinh nghiệm:

Tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ một trong các chuyên ngành: quản lý giáo dục, sư phạm chuyên ngành tiếng Anh, ngôn ngữ Anh. Có chứng chỉ tiếng Anh (IELTS từ 7.0 trở lên hoặc tương đương). Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý của lĩnh vực giáo dục. Có khả năng quản lý nhóm từ 10 người trở lên, có kỹ năng lên kế hoạch, giám sát công việc. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý giáo viên.

Tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ một trong các chuyên ngành: quản lý giáo dục, sư phạm chuyên ngành tiếng Anh, ngôn ngữ Anh.

Có chứng chỉ tiếng Anh (IELTS từ 7.0 trở lên hoặc tương đương).

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý của lĩnh vực giáo dục. Có khả năng quản lý nhóm từ 10 người trở lên, có kỹ năng lên kế hoạch, giám sát công việc.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý giáo viên.

2. Tinh thần và thái độ làm việc:

Tinh thần dám chấp nhận thử thách, thay đổi và không ngại khó trong công việc. Nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm. Luôn có tinh thần học hỏi, cầu tiến phát triển bản thân. Tư duy cởi mở, sẵn sàng lắng nghe và xem xét các quan điểm khác biệt.

Tinh thần dám chấp nhận thử thách, thay đổi và không ngại khó trong công việc.

Nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm.

Luôn có tinh thần học hỏi, cầu tiến phát triển bản thân.

Tư duy cởi mở, sẵn sàng lắng nghe và xem xét các quan điểm khác biệt.

3. Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục. Kỹ năng lên kế hoạch, quản lý thời gian và multi-tasking. Kỹ năng tư duy logic, quản trị công việc theo mục tiêu và giải quyết vấn đề. Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản; đọc hiểu tốt. Thành thạo MS Office, Google Office.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.

Kỹ năng lên kế hoạch, quản lý thời gian và multi-tasking.

Kỹ năng tư duy logic, quản trị công việc theo mục tiêu và giải quyết vấn đề.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản; đọc hiểu tốt.

Thành thạo MS Office, Google Office.

Tại Galaxy Education Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 30,000,000 VND đến 40,000,000 VND Gross và thưởng hiệu quả công việc. 12 ngày nghỉ phép/ năm; 1 ngày nghỉ sinh nhật; 1 ngày nghỉ 20/11; nghỉ Lễ, Tết theo quy định Chính sách xét duyệt tăng lương và cấp bậc hàng năm. Có cơ hội làm việc với các C-levels, D-levels, đóng góp vào sự phát triển của Công ty. Có cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, minh bạch và chuyên nghiệp. Tham gia các hoạt động nội bộ lưu giữ kỷ niệm: 8/3, 20/10, sinh nhật Công ty, tiệc cuối năm, v.v. Được hỗ trợ trang thiết bị cần thiết để làm việc.

Mức lương cạnh tranh từ 30,000,000 VND đến 40,000,000 VND Gross và thưởng hiệu quả công việc.

12 ngày nghỉ phép/ năm; 1 ngày nghỉ sinh nhật; 1 ngày nghỉ 20/11; nghỉ Lễ, Tết theo quy định

Chính sách xét duyệt tăng lương và cấp bậc hàng năm.

Có cơ hội làm việc với các C-levels, D-levels, đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Có cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, minh bạch và chuyên nghiệp.

Tham gia các hoạt động nội bộ lưu giữ kỷ niệm: 8/3, 20/10, sinh nhật Công ty, tiệc cuối năm, v.v.

Được hỗ trợ trang thiết bị cần thiết để làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Galaxy Education Joint Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin