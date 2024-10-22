Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 8 Triệu

Mức lương 2 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 2 - 8 Triệu

Dạy tiếng Anh trực tuyến. Cung cấp bài học tiếng Anh trực tuyến 1-1, 1-4. Độ tuổi: từ 5 đến trên 18 tuổi. Được cung cấp tài liệu giảng dạy (có sẵn slide và lesson plan). Đăng ký ca làm việc và đánh dấu lịch trên ứng dụng của công ty. Thời lượng mỗi buổi học: 25 phút, 45 phút, 50 phút, 90 phút.

Với Mức Lương 2 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên hoặc cử nhân tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiếng Anh/Ngôn ngữ Anh. Có chứng chỉ IELTS/TESOL, các chứng chỉ tiếng Anh là một lợi thế lớn. Có kinh nghiệm trong việc dạy tiếng Anh và gia sư cho trẻ em. Phát âm chuẩn. Thân thiện, nhiệt tình, kiên nhẫn và yêu thích trẻ em là một điểm cộng. Có thể dạy tối thiểu 2,5 giờ từ 18:00 đến 21:00, ít nhất 3 buổi học mỗi tuần.

VUI LÒNG ĐÍNH KÈM ĐƯỜNG LINK ĐẾN VIDEO GIỚI THIỆU TRONG CV CỦA BẠN

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương dao động từ 2.000.000 - 8.000.000 VND mỗi tháng. Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp. Làm việc từ xa 100%, không cần đến văn phòng của công ty. Cơ hội tuyệt vời để phát triển cá nhân, nâng cao trình độ tiếng Anh và các kỹ năng khác. Cơ hội làm việc trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến đầy triển vọng và sôi động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

