Tuyển Giáo viên BLUE OCEAN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

BLUE OCEAN GROUP
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
BLUE OCEAN GROUP

Giáo viên

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 96 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện công tác giảng dạy, hướng dẫn học sinh theo chương trình, phương pháp và giáo trình Tư duy Toán iGEM Math. Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh. Tham gia xây dựng, cập nhật tài liệu dạy và học môn Tư duy Toán, làm giáo cụ Tham gia tổ chức các sự kiện của trung tâm.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Sau đại học, Đại học, hay Cao đẳng.
Chuyên ngành: Sư phạm Mầm non, Tâm lý Giáo dục, Giáo dục Tiểu học, Ngôn ngữ (Đối với giáo viên Tư duy toán iGEM Math, Mầm non) Chuyên ngành: Toán, Sư phạm Toán, Giáo dục Tiểu học, các chuyên ngành thuộc Khoa học Tự nhiên Đối với giáo viên Tư duy toán iGEM Math, Phổ thông) Phát âm chuẩn tiếng Việt. Có phương pháp sư phạm, hiểu biết về tâm lý các lứa tuổi. Yêu trẻ và tâm huyết với nghề, yêu thích công việc liên quan đến giáo dục. Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng và tìm kiếm thông tin trên Internet. Có ít nhất một năm kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng. Đối với vị trí giáo viên, giáo sinh mới tốt nghiệp phải được xét theo thành tích học tập, thực tập, và dựa vào kiểm tra tuyển dụng.
Tại BLUE OCEAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về chương trình, phương pháp giảng dạy và các kỹ năng làm việc. Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội thăng tiến. Đóng bảo hiểm và các chế độ theo luật lao động khi trở thành nhân viên chính thức.
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và thưởng chỉ tiêu chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BLUE OCEAN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BLUE OCEAN GROUP

BLUE OCEAN GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 208, Xã Đàn 2 Quận Đống Đa, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

