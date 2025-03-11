Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Giáo dục & Đào Tạo Quốc tế Thần Đồng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty TNHH Giáo dục & Đào Tạo Quốc tế Thần Đồng
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 453 Điện Biên Phủ, P. Hòa Khê, Thanh Khê, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Kèm cặp, hỗ trợ học sinh, kiểm tra bài tập mỗi ngày.
Theo dõi quá trình học và hỗ trợ giúp học sinh tiến bộ.
Đại diện trung tâm để trao đổi, tư vấn và xử lý mọi thắc mắc của phụ huynh.
Hỗ trợ quản lý lớp, cùng GV nước ngoài tạo ra những tiết học thú vị.
Làm báo cáo thống kê và hỗ trợ các phòng ban liên quan.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tiếng Anh, Sư phạm tiếng Anh, Biên phiên dịch (chấp nhận sinh viên mới ra trường!).
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm gia sư/trợ giảng
Tiếng Anh giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng.
Yêu trẻ, năng động, có tâm huyết với ngành giáo dục
Tại Công ty TNHH Giáo dục & Đào Tạo Quốc tế Thần Đồng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương & thưởng: theo năng lực + lương tháng 13 theo quy định của công ty.
Đào tạo: Được bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên, tha hồ nâng cấp kỹ năng!
Miễn giảm học phí cho con/cháu học tại trung tâm (siêu tiết kiệm!).
Được đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo Luật định: BHXH, Ngày nghỉ phép...
Tham gia team-building, retreat, lễ tết, sinh nhật…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục & Đào Tạo Quốc tế Thần Đồng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
