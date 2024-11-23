Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 87 Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp đứng lớp giảng dạy các lớp VSTEP được phân công
Theo dõi và đánh giá quá trình học của học viên để có phương án phản hồi tích cực và hiệu quả.
Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học và khi được yêu cầu
Tham gia kiểm tra trình độ đầu vào, đầu ra của học viên khi được yêu cầu
Tham gia giảng dạy theo sự sắp xếp phân công của Quản lý Học thuật hoặc cấp trên liên quan.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê giảng dạy.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm.
Tiếng Anh giao tiếp tốt, phát âm chuẩn, có bằng VSTEP C1+
Hiểu sâu về bài thi VSTEP.
Có kĩ năng truyền đạt tốt và tận tâm với học viên.
Có trách nhiệm với công việc và học sinh.
Có máy tính cá nhân riêng
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 400.000đ-600.000đ/2h + thưởng
Được đề xuất tăng lương 6 tháng/lần
Thưởng lễ, tết
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, phát triển tốt về chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
