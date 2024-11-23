Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 87 Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh

Trực tiếp đứng lớp giảng dạy các lớp VSTEP được phân công

Theo dõi và đánh giá quá trình học của học viên để có phương án phản hồi tích cực và hiệu quả.

Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học và khi được yêu cầu

Tham gia kiểm tra trình độ đầu vào, đầu ra của học viên khi được yêu cầu

Tham gia giảng dạy theo sự sắp xếp phân công của Quản lý Học thuật hoặc cấp trên liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Đam mê giảng dạy.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm.

Tiếng Anh giao tiếp tốt, phát âm chuẩn, có bằng VSTEP C1+

Hiểu sâu về bài thi VSTEP.

Có kĩ năng truyền đạt tốt và tận tâm với học viên.

Có trách nhiệm với công việc và học sinh.

Có máy tính cá nhân riêng

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 400.000đ-600.000đ/2h + thưởng

Được đề xuất tăng lương 6 tháng/lần

Thưởng lễ, tết

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, phát triển tốt về chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

