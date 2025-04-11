Tuyển Giáo viên Emasi Group of Bilingual International Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Công tác đối ngoại như tiếp phụ huynh và học sinh khi có nhu cầu liên hệ về thủ tục nhập học, học bạ…

Communicate with parents and students about the school reports and related documents.

• Đối ngoại với các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục như Phòng GD, Sở GD để cập nhật các hướng dẫn đảm bảo công tác giáo vụ thực hiện theo quy định của Bộ giáo dục.

Liaise with Department of Education and Training (DOET) to update the instruction of Ministry of Education and Training to implement the job.

• Văn thư, lưu trữ: Công văn đi - đến, tài liệu cho các buổi họp, hồ sơ lưu.

Be responsible for school’s archives: incoming official dispatches, official dispatch travels, meeting minutes…

• Cập nhật công văn đến và chuyển cho các bộ phận liên quan để xử lý công văn.

Receive and give dispatch to designated department.

• Chịu trách nhiệm báo cáo các loại lên hệ thống mạng Sở và Phòng Giáo dục.

Be in charge of the reports to DOET.

• Cập nhật hồ sơ học sinh chuyển đến và chuyển đi mỗi học kỳ, mỗi năm và báo cáo trên hệ thống Sở.

Update documents for students enrolling or moving periodically and report to DOET.

• Chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra của Sở - Phòng GD.

Support for semester exam(s) procedure.

• Theo dõi và báo cáo việc nhập cổng C1, C2 của GV; trích xuất bảng điểm C1, C2 mỗi học kỳ, trình ký và lưu hồ sơ học vụ.