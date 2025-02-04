Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Giáo Dục English Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44 Dương Thị Giang, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

• Nuôi dạy và chăm sóc trẻ theo đúng quy định của ngành.

• Tham gia công tác dọn dẹp, vệ sinh hàng ngày và định kì của trường.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu thích trẻ con và sẵn sàng làm mọi việc để giúp các con phát triển.

• Siêu chăm chỉ, chịu khó, chịu khổ vì sự nghiệp giáo dục.

• Năng động, cẩn thận và biết quan sát.

• Có tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.

• Tốt nghiệp từ Cao Đẳng Mầm Non trở lên và có biết về phương pháp Montessori.

Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục English Town Thì Được Hưởng Những Gì

• 18 ngày phép/năm (12 ngày phép năm + 05 ngày hè + 01 ngày 20/11) có lương.

• Sau 02 năm làm việc liên tục sẽ đựơc mua thêm BH SỨC KHOẺ để dùng tại các bệnh viện QUỐC TẾ.

• Đóng BHXH theo luật định.

• Thưởng lương tháng thứ 13, 14 theo quy định của công ty.

• Tham gia các chuyến dã ngoại cùng trường.

• Công ty tài trợ du lịch nước ngoài/ trong nước (company trip).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục English Town

