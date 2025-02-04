Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Giáo Dục English Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục English Town
Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 44 Dương Thị Giang, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
• Nuôi dạy và chăm sóc trẻ theo đúng quy định của ngành.
• Tham gia công tác dọn dẹp, vệ sinh hàng ngày và định kì của trường.
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Yêu thích trẻ con và sẵn sàng làm mọi việc để giúp các con phát triển.
• Siêu chăm chỉ, chịu khó, chịu khổ vì sự nghiệp giáo dục.
• Năng động, cẩn thận và biết quan sát.
• Có tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.
• Tốt nghiệp từ Cao Đẳng Mầm Non trở lên và có biết về phương pháp Montessori.
• Siêu chăm chỉ, chịu khó, chịu khổ vì sự nghiệp giáo dục.
• Năng động, cẩn thận và biết quan sát.
• Có tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.
• Tốt nghiệp từ Cao Đẳng Mầm Non trở lên và có biết về phương pháp Montessori.
Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục English Town Thì Được Hưởng Những Gì
• 18 ngày phép/năm (12 ngày phép năm + 05 ngày hè + 01 ngày 20/11) có lương.
• Sau 02 năm làm việc liên tục sẽ đựơc mua thêm BH SỨC KHOẺ để dùng tại các bệnh viện QUỐC TẾ.
• Đóng BHXH theo luật định.
• Thưởng lương tháng thứ 13, 14 theo quy định của công ty.
• Tham gia các chuyến dã ngoại cùng trường.
• Công ty tài trợ du lịch nước ngoài/ trong nước (company trip).
• Sau 02 năm làm việc liên tục sẽ đựơc mua thêm BH SỨC KHOẺ để dùng tại các bệnh viện QUỐC TẾ.
• Đóng BHXH theo luật định.
• Thưởng lương tháng thứ 13, 14 theo quy định của công ty.
• Tham gia các chuyến dã ngoại cùng trường.
• Công ty tài trợ du lịch nước ngoài/ trong nước (company trip).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục English Town
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI