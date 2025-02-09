Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CHUYÊN SÂU ILP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 299/2D Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Anh cho học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông.

Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Chuẩn bị tài liệu dựa trên thông tin Study Plan phòng đào tạo soạn sẵn

Đánh giá, chấm điểm, theo dõi tiến độ học tập của học sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, phát âm chuẩn.

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (TOEIC, IELTS) là một lợi thế.

Yêu thích công việc giảng dạy, có tâm huyết với nghề.

Có khả năng truyền đạt kiến thức, kỹ năng hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CHUYÊN SÂU ILP Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CHUYÊN SÂU ILP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.