Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CHUYÊN SÂU ILP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CHUYÊN SÂU ILP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 299/2D Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy tiếng Anh cho học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông.
Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả, tạo hứng thú học tập cho học sinh.
Chuẩn bị tài liệu dựa trên thông tin Study Plan phòng đào tạo soạn sẵn
Đánh giá, chấm điểm, theo dõi tiến độ học tập của học sinh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, phát âm chuẩn.
Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (TOEIC, IELTS) là một lợi thế.
Yêu thích công việc giảng dạy, có tâm huyết với nghề.
Có khả năng truyền đạt kiến thức, kỹ năng hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CHUYÊN SÂU ILP Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CHUYÊN SÂU ILP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
