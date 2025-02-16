Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ GIẢI TRÍ TRẺ THƠ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ GIẢI TRÍ TRẺ THƠ
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ GIẢI TRÍ TRẺ THƠ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Small Wonder

- 591 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Giảng dạy, chăm sóc trẻ nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện về tri thức, thể chất, tình
cảm xã hội và nền tảng đạo đức.
• Nhận xét, đánh giá tình hình học tập của trẻ theo các qui định chung của nhà trường.
• Trang trí lớp học, khuôn viên trường theo từng chủ đề học tập.
• Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức. Bảo đảm an toàn tuyệt
đối cho trẻ trong thời gian trẻ ở trường
• Tham gia các hoạt động huấn luyện chuyên môn, đào tạo kỹ năng để nâng cao chất lượng và
hiệu quả giảng dạy của nhà trường.
• Hỗ trợ giáo viên tiếng Anh trong các giờ học của chương trình quốc tế.
• Thiết lập mối quan hệ với phụ huynh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
• Các công việc khác trong trách nhiệm chuyên môn theo sự phân công của Ban giám hiệu và cấp
lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên đúng chuyên ngành mầm non, hoặc đã học liên thông các văn
bằng.
• Yêu nghề, yêu trẻ, tâm huyết và gắn bó với hoạt động giảng dạy mầm non.
• Có kinh nghiệm giảng dạy 1 năm trở lên ở các trường song ngữ và quốc tế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ GIẢI TRÍ TRẺ THƠ Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng lương tháng thứ 13 theo hoạt động kinh doanh
• Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.
• Được hỗ trợ đóng BHXh, BHYT đầy đủ theo quy định của nhà nước
• Tham gia các hoạt động sự kiện, teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ GIẢI TRÍ TRẺ THƠ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Mandarin Garden NO3, KĐT Đông Nam, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

