Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cơ sở Trung học Nguyễn Sỹ Sách, số 75/18 Nguyễn Sỹ Sách, P.15, Q.Tân Bình, TPHCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

+ Thực hiện công tác chuyên môn, tổ chức giảng dạy bộ môn Hóa học theo chương trình của nhà trường.

+ Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, kết nối trao đổi thông tin giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh theo quy định.

+ Báo cáo kế hoạch, tiến độ và kết quả hoạt động giáo dục học sinh cho Ban Giám hiệu.

+ Thực hiện 1 số công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Hiệu.

Yêu Cầu Công Việc

+ Yêu thích giáo dục, yêu mến học sinh và am hiểu tâm lý lứa tuổi.

+ Đam mê dạy học, rèn luyện, uốn nắn học sinh trong từng sinh hoạt hằng ngày.

+ Tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp và xây dựng tập thể đoàn kết.

+ Trình độ: Tốt nghiệp hệ Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Hóa hoặc các ngành liên quan bộ môn giảng dạy.

+ Có kinh nghiệm trên 1 năm giảng dạy bộ môn Hóa học là một lợi thế, ưu tiên giáo viên từng làm việc trong hệ thống các trường tư thục/ quốc tế.

Quyền Lợi

+ Lương thỏa thuận theo năng lực (từ 11 triệu trở lên), chưa bao gồm các phụ cấp liên quan.

+ Được làm việc trong môi trường lành mạnh, phát triển ổn định.

+ Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng, đạo đức, Thiền...

+ Được đào tạo các phương pháp giáo dục tiên tiến (STEM, Kiến tạo, Giáo dục Nhật Bản, Mindfulness...).

+ Chế độ phúc lợi khi ký hợp đồng chính thức: Thưởng Tròn năm (13th), Thưởng Thành tích (14th), Thưởng Lễ/Tết, được đóng Bảo hiểm đầy đủ, gói Bảo hiểm Sức khỏe PTI, du lịch cùng công ty, xét tăng lương hằng năm, nghỉ hè hưởng nguyên lương,...

Pathway Tuệ Đức tự hào mang đến một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với hơn 1000+ GV & CBNV tâm huyết với giáo dục.

Cách Thức Ứng Tuyển

