Tuyển Giáo viên TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9 đường số 9 khu nam long , phường tân thuận đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Lập kế hoạch, hướng dẫn và giám sát sự phát triển, nhận thức xã hội - thể chất - cảm xúc của trẻ mầm non.

Hỗ trợ phát triển kỹ năng ngôn ngữ, đọc viết, toán học của trẻ và giúp trẻ đạt được các mục tiêu học tập cụ thể theo chương trình giảng dạy của trường mầm non.

Xây dựng kế hoạch bài học riêng, thiết kế và chuẩn bị bài học cho từng lớp theo mục tiêu của chương trình giảng dạy.

Là cầu nối liên lạc với phụ huynh/ người giám hộ của trẻ.

Giám sát những khó khăn, nhu cầu của trẻ để cung cấp các giải pháp can thiệp sớm khi cần thiết.

Quản lý hồ sơ và đánh giá chính xác về từng tiến bộ của học sinh trong lớp.

Giám sát sức khỏe và sự an toàn của học sinh trong tất cả các hoạt động bao gồm cả trong và ngoài môi trường lớp học.

Phối hợp với các giáo viên nước ngoài, bảo mẫu, nhân viên trường học.

Hỗ trợ và tham gia trong các các sự kiện liên quan.

Yêu trẻ, có đam mê với giáo dục mầm non

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ cử nhân sư phạm (hoặc tương đương) trong Giáo Dục Mầm Non.

Khả năng hiểu, giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.

Kinh nghiệm giảng dạy và đam mê giáo dục mầm non.

Khả năng giải quyết vấn đề, tổ chức, quản lý thời gian, siêng năng, linh hoạt, có ý thức học hỏi trong công việc, Khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với trẻ em, cha mẹ/ người giám hộ và đồng nghiệp.

Khả năng làm việc trong môi trường năng động và xử lý các vấn đề phát sinh một cách kiên nhẫn và yêu thương.

Quan tâm đến các Phương pháp Montessori và Steam trong lĩnh vực Giáo dục mầm non.

Cam kết duy trì giảng dạy lâu dài.

Tại TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh

Thời gian làm việc T2 - T6 (6:50-17:00), T7 ( 6:50 - 16:00 )

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BNN.

Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học đặc biệt của Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT

