Tuyển Giáo viên Sunshine Village làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 74/20A Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Xây dựng lesson plan phù hợp với mục tiêu phát triển của trẻ theo tuần/tháng

Xây dựng hoạt động ngoài trời nhằm kết nối thiên nhiên cho trẻ: đi công viên, khu vui chơi gần trường,...

Tham gia đứng lớp, hướng dẫn trẻ, vui chơi cùng trẻ theo kế hoạch bài giảng đã được phê duyệt

Tham gia tổ chức workshop/hoạt động tuyển sinh cùng nhà trường

Tham gia đánh giá, khảo sát chất lượng giảng dạy đình kỳ ngày/tuần/tháng

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tính cách

Yêu thương trẻ thực sự

Biết cách lắng nghe và thấu hiểu thực sự

Luôn mong muốn bản thân được phát triển mỗi ngày

Đặt trẻ là trung tâm, luôn hướng tới mục tiêu, giải pháp cuối cùng cho trẻ

Chuyên nghiệp trong giao tiếp, ứng xử trong nội bộ và ngoại bộ

Chuyên môn

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên nghành sư phạm mầm non

Có tư duy mở, sẵn sàng học điều mới

Có kinh nghiệm dạy trường tư với phương pháp Reggio Emilia là điểm cộng

Đời sống tinh thần

Bình an

Đã từng học thiền hoặc có đạo là điểm cộng

Tại Sunshine Village Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong hệ thống: Trường mầm non - Trường tiểu và trung học - Trung tâm nghiên cứu giáo dục - Kỹ năng Parenting

Văn hóa doanh nghiệp: Yêu thương - Chia sẻ - Cùng nhau trưởng thành

Môi trường yêu thương, công bằng, chính trực

Chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ từ văn hóa - kỹ năng - tính cách - chuyên môn - giao tiếp ứng xử

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Giáo viên - Chuyên viên - Hiệu trưởng

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nhưng không kém phần thân thiện

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT

Hỗ trợ phụ cấp xăng xe/nhà ở/gạo organic

Ăn sáng và ăn trưa tại trường.

Reiew lương hàng năm

Lương tháng 13, thưởng lễ, tết,..

Nhân tài được đào tạo và tạo cơ hội đồng hành lâu dài cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sunshine Village

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin