Tuyển Giáo viên Sunshine Village làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Sunshine Village
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Sunshine Village

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 74/20A Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Xây dựng lesson plan phù hợp với mục tiêu phát triển của trẻ theo tuần/tháng
Xây dựng hoạt động ngoài trời nhằm kết nối thiên nhiên cho trẻ: đi công viên, khu vui chơi gần trường,...
Tham gia đứng lớp, hướng dẫn trẻ, vui chơi cùng trẻ theo kế hoạch bài giảng đã được phê duyệt
Tham gia tổ chức workshop/hoạt động tuyển sinh cùng nhà trường
Tham gia đánh giá, khảo sát chất lượng giảng dạy đình kỳ ngày/tuần/tháng

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tính cách
Yêu thương trẻ thực sự
Biết cách lắng nghe và thấu hiểu thực sự
Luôn mong muốn bản thân được phát triển mỗi ngày
Đặt trẻ là trung tâm, luôn hướng tới mục tiêu, giải pháp cuối cùng cho trẻ
Chuyên nghiệp trong giao tiếp, ứng xử trong nội bộ và ngoại bộ
Chuyên môn
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên nghành sư phạm mầm non
Có tư duy mở, sẵn sàng học điều mới
Có kinh nghiệm dạy trường tư với phương pháp Reggio Emilia là điểm cộng
Đời sống tinh thần
Bình an
Đã từng học thiền hoặc có đạo là điểm cộng

Tại Sunshine Village Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong hệ thống: Trường mầm non - Trường tiểu và trung học - Trung tâm nghiên cứu giáo dục - Kỹ năng Parenting
Văn hóa doanh nghiệp: Yêu thương - Chia sẻ - Cùng nhau trưởng thành
Môi trường yêu thương, công bằng, chính trực
Chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ từ văn hóa - kỹ năng - tính cách - chuyên môn - giao tiếp ứng xử
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Giáo viên - Chuyên viên - Hiệu trưởng
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nhưng không kém phần thân thiện
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT
Hỗ trợ phụ cấp xăng xe/nhà ở/gạo organic
Ăn sáng và ăn trưa tại trường.
Reiew lương hàng năm
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết,..
Nhân tài được đào tạo và tạo cơ hội đồng hành lâu dài cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sunshine Village

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 18 đường số 1, KDC City Land ParkHill, phường 10, Gò Vấp

