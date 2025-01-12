Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo

Giáo viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 174 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tham gia giảng dạy theo chuyên môn.
Báo cáo quá trình giảng dạy, trực tiếp đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh, kết quả học tập cuối cùng cho phụ huynh.
Có Trách nhiệm tham gia tư vấn về bộ môn học cho phụ huynh; Xây dựng và phát triển quan hệ với phụ huynh nhằm duy trì việc học của học sinh tại học viện.
Tham gia các hoạt động sự kiện ngày hội trải nghiệm công nghệ, workshop cho phụ huynh, học sinh.
Thực hiện các yêu cầu khác của Khối đào tạo chuyên môn

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ từ Cử nhân Sư phạm trở lên tất cả các chuyên ngành. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Toán, Hóa, Lý, Tin, Tiểu học, Khoa học công nghệ...Hoặc cử nhân CNTT, Kỹ thuật Điện tử có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Kinh nghiệm ưu tiên: Ít nhất từ 06 tháng trong lĩnh vực giáo dục ở vị trí tương đương. Sinh viên Sư phạm mới tốt nghiệp sẽ có cơ hội đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng đứng lớp thực tế.
Tin học văn phòng thành thạo.
Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động
Trung thực, nhiệt tình, sáng tạo, yêu nghề, tâm huyết và muốn phát triển trong lĩnh vực giáo dục.

Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 triệu – 15 triệu/tháng. Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực, có thể trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN,...)
Tham gia môi trường văn hoá năng động, trẻ trung, cơ sở vật chất hiện đại; kết hợp giữa hai lĩnh vực công nghệ và giáo dục; đóng góp giá trị cho xã hội;
Được tìm hiểu và tiếp cận giáo trình, giáo án, chương trình giảng dạy chuyên nghiệp. Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản;
Được đi du lịch ít nhất 1 lần 1 năm, liên tục tham gia Teambuilding
Con cán bộ nhân viên được học miễn phí 100% các khóa học về lập trình, robotic, vẽ 3D... .tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 173 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

