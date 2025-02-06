Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH PTE HELPER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 440 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giáo viên dạy luyện thi PTE

Thời gian làm việc linh hoạt:

Giáo viên có thể nhận dạy nhiều ca, nhưng cần đảm bảo nhận được ca 1 tối 2-4-6. Thời gian còn lại trong ngày, Giáo viên có thể sắp xếp phù hợp để chấm chữa bài hoặc online review kiến thức với học viên theo điều phối của Quản lý Học Thuật.

Các khung giờ dạy:

Chiều và tối các ngày trong tuần (2-4-6 hoặc 3-5-7).

Ca chiều: 15h30 - 17h00

Ca tối: ca 1 từ 19h00 - 20h30; ca 2 từ 21h-22h30

c. Sĩ số lớp: Tối đa 20 học viên / lớp

c. Sĩ số lớp:

d. Hình thức dạy: Online qua Zoom (tài khoản Zoom do trung tâm cung cấp)

d. Hình thức dạy:

e. Nội dung giảng dạy

Giảng dạy các lớp luyện thi chứng chỉ tiếng anh PTE (Pearson Test of English). Các Giáo viên chưa có kinh nghiệm về luyện thi PTE sẽ được tham gia chương trình đào tạo miễn phí trong tối đa 2 tuần.

Tham gia các buổi review kiến thức với học viên (được tính thù lao riêng).

Chấm chữa bài cho học viên (được tính thù lao riêng).

Theo dõi tình hình học tập và làm bài của học viên, nhắc nhở học viên khi cần thiết.

Trả lời các thắc mắc, câu hỏi của học viên trong group chat Zalo của lớp mình.

Tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn theo sự điều phối của Phòng Đào tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Anh, hoặc có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh (TESOL, CELTA,...).

Có kinh nghiệm giảng dạy các chương trình tiếng Anh phổ thông hoặc tiếng Anh luyện thi là một lợi thế.

Trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 7.5 trở lên, điểm Speaking từ 7.0 trở lên.

Phát âm chuẩn, rõ ràng, giọng nói to.

Có mong muốn gắn bó lâu dài, ổn định.

Tại CÔNG TY TNHH PTE HELPER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, kèm các hình thức thưởng tính theo điểm Chuyên Cần và điểm Chuyên Môn, được xét duyệt hàng quý và hàng năm.

Rate: từ 280.000/giờ đến 375.000/giờ, tùy theo lớp và chế độ giáo viên cộng tác/ làm chính thức. Thu nhập trung bình hàng tháng có thể lên tới 20.000.000đ - 30.000.000đ.

Được đào tạo miễn phí các kiến thức về bài thi PTE (Pearson Test of English) để sẵn sàng giảng dạy các lớp luyện thi PTE với mức lương hấp dẫn. Thu nhập hàng tháng lên đến hơn 30 triệu đồng.

Định hướng lâu dài: có cơ hội được đào tạo kiến thức chuyên môn hoặc kiến thức quản lý, phát triển lên các vị trí Full-time trong Bộ phận Sản phẩm, các vị trí Team Leaders, Team Managers.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PTE HELPER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.