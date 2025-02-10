Tuyển Giáo viên Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Giáo viên Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3/5 đường TCH 01, KP4, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giảng dạy Bộ môn Toán các lớp khối Trung học theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo.
Nghiên cứu các phương pháp giảng dạy tích cực, phát triển tư duy cho học sinh theo định hướng của nhà trường.
Các công việc khác theo sự phân công của nhà trường.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Sư phạm Toán.
Độ tuổi: từ 22 – 35.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
Ứng viên có nền tảng kiến thức chuyên môn tốt.

Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10.000.000 đồng/tháng trở lên.
Hỗ trợ cơm trưa tại trường.
Môi trường làm việc thân thiện, chế độ phúc lợi cạnh tranh.
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật định BHXH, BHYT, BHTN.
Hưởng chế độ lương thưởng các ngày Lễ - Tết, lương tháng 13, lương tháng 14.
Xét tăng lương theo định kỳ hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 52 Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú

