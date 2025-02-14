Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 119

- 121 , Đường số 9, KDC số 4, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, HCM, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3-5 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non hiện hành.
Lên kế hoạch bài giảng, tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi và khả năng của trẻ.
Quan sát, đánh giá sự phát triển của trẻ, báo cáo với phụ huynh và ban giám hiệu nhà trường.
Tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện và tích cực cho trẻ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.
Tham gia các hoạt động chuyên môn của trường.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đúng chuyên ngành với giáo viên , bằng cấp từ TCSP Mn trở lên.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo viên.
Nhiệt tình năng , thật sự yêu mếm trẻ, yêu môi trường sư phạm , thật sự muốn gắn bó lâu dài với nhà trường .
Không nói , nói giọng địa phương .

Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6- 12 triệu ( trao đổi trực tiếp theo năng lực khi phỏng vấn )
Miễn 100% học phí cho con giáo viên , nhân . Cơm trưa miễn phí tạ trường.
Sau 2 tháng thử việc được đóng BH 100% mà kkhông khấu trừ vào lương .
Chế độ nghỉ , tết theo quy định của nhà nước .
Thưởng trẻ mới, chuyên cần , thâm niên,...
Mọi quyền lợi khác được tuân thủ theo luật Lao Động và thỏa thuận trực tiếp trong quá trình phỏng vấn .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 - Lô TT02, Mon City, đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

