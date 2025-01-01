Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - DỊCH VỤ QUANG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lê Quang Định, Bình Thạnh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch bài giảng, chuẩn bị giáo án và tài liệu giảng dạy phù hợp với trình độ học viên.

Thực hiện giảng dạy tiếng Đức theo chương trình đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng giảng dạy và đạt hiệu quả cao.

Sử dụng các phương pháp giảng dạy đa dạng, sáng tạo để thu hút sự chú ý và tương tác tích cực của học viên.

Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học viên, đưa ra phản hồi và hướng dẫn kịp thời.

Tạo môi trường học tập tích cực, thân thiện và khuyến khích học viên tham gia tích cực vào các hoạt động học tập.

Thường xuyên cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tham gia các hoạt động chuyên môn của trường/trung tâm, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình giảng dạy.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Đức hoặc các chuyên ngành liên quan.

Bằng C1 tiếng Đức

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức.

Có chứng chỉ sư phạm hoặc các chứng chỉ tiếng Đức quốc tế (ví dụ: Goethe-Zertifikat, TestDaF,...) là một lợi thế.

Nắm vững kiến thức ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng giao tiếp tiếng Đức.

Có kỹ năng sư phạm tốt, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Có khả năng tạo động lực và tương tác tốt với học viên.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề và đam mê giảng dạy.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - DỊCH VỤ QUANG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ sư phạm và chuyên môn.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, teambuilding của trường/trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - DỊCH VỤ QUANG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin