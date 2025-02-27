Tuyển Giáo viên Trung Tâm Anh Ngữ ENET làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 48/27 Ngô Sĩ Liên, Hòa Khánh, Đà Nẵng, Liên Chiểu, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

– Nhận lớp giảng dạy TOEIC theo lịch của Phòng Đào tạo và giảng dạy đúng tiến độ, nội dung theo chương trình học và mục tiêu khoá học của Trung tâm.

– Theo dõi tiến độ học, chấm, sửa bài tập cho học viên

– Chia sẻ kiến thức tiếng Anh đến cộng đồng

– Hỗ trợ các hoạt động khác của trung tâm

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Phát âm tiếng Anh chuẩn, có chứng chỉ TOEIC 850+

- Tận tâm, yêu nghề, có trách nhiệm với kết quả của học viên

- Có năng lực tiếng Anh tốt và có khả năng giải đáp các vấn đề trong việc học tiếng Anh của người học

- Có kỹ năng đứng lớp tốt, tự tin, truyền cảm hứng

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Sư Phạm Anh hoặc Ngôn Ngữ Anh có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, TESOL

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm giảng dạy TOEIC sẽ được đào tạo đầu vào

Tại Trung Tâm Anh Ngữ ENET Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: 6-12 triệu/ tháng

– Được đào tạo đầu vào bài bản, nhận feedback để nâng cao kỹ năng chuyên môn

– Được cung cấp giáo án, giáo trình, tài liệu.

– Thời gian làm việc linh hoạt.

– Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài

– Được thưởng theo năng lực làm việc và kết quả lớp học, được thưởng lễ Tết và các ngày lễ khác

– Được tham gia các chuyến nghỉ dưỡng, team building hàng năm của Trung Tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ ENET

