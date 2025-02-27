Tuyển Giáo viên Trung Tâm Anh Ngữ ENET làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Trung Tâm Anh Ngữ ENET
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 48/27 Ngô Sĩ Liên, Hòa Khánh, Đà Nẵng, Liên Chiểu, Quận Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
– Nhận lớp giảng dạy TOEIC theo lịch của Phòng Đào tạo và giảng dạy đúng tiến độ, nội dung theo chương trình học và mục tiêu khoá học của Trung tâm.
– Theo dõi tiến độ học, chấm, sửa bài tập cho học viên
– Chia sẻ kiến thức tiếng Anh đến cộng đồng
– Hỗ trợ các hoạt động khác của trung tâm
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Phát âm tiếng Anh chuẩn, có chứng chỉ TOEIC 850+
- Tận tâm, yêu nghề, có trách nhiệm với kết quả của học viên
- Có năng lực tiếng Anh tốt và có khả năng giải đáp các vấn đề trong việc học tiếng Anh của người học
- Có kỹ năng đứng lớp tốt, tự tin, truyền cảm hứng
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Sư Phạm Anh hoặc Ngôn Ngữ Anh có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, TESOL
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm giảng dạy TOEIC sẽ được đào tạo đầu vào
Tại Trung Tâm Anh Ngữ ENET Thì Được Hưởng Những Gì
– Thu nhập: 6-12 triệu/ tháng
– Được đào tạo đầu vào bài bản, nhận feedback để nâng cao kỹ năng chuyên môn
– Được cung cấp giáo án, giáo trình, tài liệu.
– Thời gian làm việc linh hoạt.
– Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài
– Được thưởng theo năng lực làm việc và kết quả lớp học, được thưởng lễ Tết và các ngày lễ khác
– Được tham gia các chuyến nghỉ dưỡng, team building hàng năm của Trung Tâm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ ENET
