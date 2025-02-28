Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX làm việc tại Hà Nội thu nhập 200000 - 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX
- Hà Nội: Tòa nhà phương đông, số 1 trần thủ độ, Hoàng mai, Hà nội, Hoàng Mai ...và 1 địa điểm khác, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 200000 - 1 Triệu
Lên kế hoạch bài giảng, chuẩn bị giáo án và tài liệu giảng dạy phù hợp với trình độ học viên.
Thực hiện giảng dạy tiếng Anh theo đúng kế hoạch đã đề ra, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
Sử dụng các phương pháp giảng dạy đa dạng, sáng tạo để thu hút sự chú ý và tương tác của học viên.
Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học viên, đưa ra những phản hồi và hướng dẫn kịp thời.
Tạo môi trường học tập tích cực, thân thiện và khuyến khích học viên tham gia tích cực vào các hoạt động lớp học.
Cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới để nâng cao chất lượng giảng dạy.
Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của trường/trung tâm.
Với Mức Lương 200000 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.
Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL,...) là một lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phương pháp giảng dạy hiện đại.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nhiệt tình, năng động, sáng tạo và yêu nghề giáo.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
