Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ICO - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 22 - 55 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ICO - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
Mức lương
22 - 55 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng
- Thừa Thiên Huế
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 22 - 55 Triệu
Giảng dạy tiếng Đức các trình độ từ A1 đến B1/B2 cho các đối tượng du học sinh, học sinh, sinh viên.
Luyện thi tiếng Đức các trình độ A1 đến B1/ B2.
Hỗ trợ soạn thảo giáo án, nghiên cứu các giáo trình mới.
Kiểm tra và đánh giá trình độ học viên.
Thực hiện các công việc khác được giao từ Trưởng bộ phận đào tạo
Với Mức Lương 22 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam Nữ độ tuổi 25 tuổi trở lên
Trình độ B2 trở lên, có chuyên môn sư phạm
Kỹ năng truyền đạt tốt, giọng nói dễ nghe, phát âm chuẩn
Luôn có tinh thần học hỏi, cầu tiến và thân thiện, hòa đồng với mọi người.
Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng giải quyết vấn đề độc lập và làm việc nhóm tốt.
Ứng viên đã từng sống và học tập tại CHLB Đức
Ứng viên có chứng chỉ năng lực ngôn ngữ C1 hoặc C2
Ứng viên đã có chứng chỉ sư phạm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ICO - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cao, tương xứng với năng lực và trình độ, upto 55 triệu/tháng
Được tham gia các khóa bồi dưỡng năng lực chuyên môn cùng các chuyên gia trong và ngoài nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và tôn trọng giá trị cá nhân
Được tạo điều kiện làm việc độc lập, sáng tạo và phát triển bản thân
Tham gia BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của pháp luật và Công ty. (dành cho giáo viên fulltime)
Các khoản phụ cấp thâm niên, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh... theo quy định của Công ty (dành cho giáo viên fulltime)
Hưởng các chế độ khác ngoài lương theo định kỳ hoặc không định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ICO - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
