Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trong khuôn viên trường Đại Học Thành Đô, km 15, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Soạn bài, chuẩn bị tài liệu và nộp giáo án đầy đủ theo phân công chuyên môn; Đúng theo PPCT và TKB;

Thực hiện hoạt động giảng dạy môn Tiếng Anh theo sự sắp xếp phân công của Nhà trường;

Chấm chữa bài cho học sinh. Soạn và gửi báo cáo học tập định kỳ cho học sinh theo quy định của Bộ GD và ĐT và nhà trường trên các hệ thống được chỉ định;

Hỗ trợ học sinh gặp khó khăn trong học tập cũng như bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Tham dự đầy đủ các buổi họp, các sự kiện, các chương trình và các hoạt động khác của Nhà trường;

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp/Ban Giám hiệu.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư pham Tiếng Anh hoặc các chuyên ngành tiếng Anh (ngôn ngữ Anh, tiếng Anh thương mại, biên phiên dịch....) + có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Yêu cầu các ứng viên có ít nhất 02 năm kinh nghiệm dạy ở vị trí tương đương, ưu tiên giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy chương trình Cambridge.

Có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và theo sát học sinh

Tại Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn với nhiều chính sách đặc biệt, chỉ áp dụng cho CBNV làm việc tại Unigo

- Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến cùng với sự phát triển của hệ thống.

- Được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, tích cực, thân thiện với sự tương hỗ, chia sẻ của đồng nghiệp.

- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần trên năm

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật và các chế độ phúc lợi theo Nội quy, quy chế của Trường (lương thưởng, nghỉ Lễ Tết, nghỉ mát, nghỉ phép, BHXH...)

- Hoạt động Teambuilding ngoài trời cùng cbnv, giáo viên trong Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo

