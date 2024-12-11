Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO FEDENGLISH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO FEDENGLISH VIỆT NAM
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
11 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 32 ngõ 4 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Trực tiếp giảng dạy các lớp Tiếng Anh dành cho kids/ teens
Test, dạy demo học viên.
Tham gia hỗ trợ tổ chức các buổi sự kiện liên quan đến Khối Học thuật và của toàn Trung tâm khi cần.
Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp: Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội...
Ưu tiên có chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS 7.0+ hoặc TOEIC 850+
Ưu tiên có chứng chỉ giảng dạy sư phạm như: TESOL/ CELTA/ VSTEP...
Từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự
Có kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp các lớp học Tiếng Anh tối thiểu 5 học viên trở lên ở độ tuổi mầm non, tiểu học, THCS
Trung thực, nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc
Có phong cách giảng dạy sôi nổi, đa dạng, sáng tạo
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO FEDENGLISH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000đ (Ứng viên tiềm năng có thể trao đổi thêm để deal)
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như Trưởng Bộ môn, Trưởng / Phó phòng Học thuật,...
Có cơ hội nhận hỗ trợ về nguồn tài liệu nghiên cứu học thuật và tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Có cơ hội nhận hỗ trợ về chi phí thi và thời gian để học thêm các khóa liên quan đến giảng dạy và chứng chỉ ngôn ngữ như: IELTS, TESOL, CELTA,...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có tiềm lực lớn trên thị trường giáo dục
Team building, du lịch hàng năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO FEDENGLISH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
