Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO FEDENGLISH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 11 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 32 ngõ 4 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Trực tiếp giảng dạy các lớp Tiếng Anh dành cho kids/ teens

Test, dạy demo học viên.

Tham gia hỗ trợ tổ chức các buổi sự kiện liên quan đến Khối Học thuật và của toàn Trung tâm khi cần.

Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp: Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội...

Ưu tiên có chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS 7.0+ hoặc TOEIC 850+

Ưu tiên có chứng chỉ giảng dạy sư phạm như: TESOL/ CELTA/ VSTEP...

Từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự

Có kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp các lớp học Tiếng Anh tối thiểu 5 học viên trở lên ở độ tuổi mầm non, tiểu học, THCS

Trung thực, nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc

Có phong cách giảng dạy sôi nổi, đa dạng, sáng tạo

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO FEDENGLISH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000đ (Ứng viên tiềm năng có thể trao đổi thêm để deal)

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như Trưởng Bộ môn, Trưởng / Phó phòng Học thuật,...

Có cơ hội nhận hỗ trợ về nguồn tài liệu nghiên cứu học thuật và tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Có cơ hội nhận hỗ trợ về chi phí thi và thời gian để học thêm các khóa liên quan đến giảng dạy và chứng chỉ ngôn ngữ như: IELTS, TESOL, CELTA,...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có tiềm lực lớn trên thị trường giáo dục

Team building, du lịch hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO FEDENGLISH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin