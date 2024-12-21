Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Aladin English làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty TNHH Aladin English
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 1 ngõ 6 Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Vai trò chính:
- Phụ trách giảng dạy các lớp học/học sinh được phân công.
- Lên ý tưởng, chuẩn bị và thiết kế các bài giảng theo yêu cầu của công ty
- Theo dõi tiến trình học tập, cung cấp phản hồi và hỗ trợ cá nhân hóa theo năng lực của học viên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chỉ cần các bạn
Khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt, phát âm rõ ràng, không ngọng, không nói giọng địa phương.
Ưu tiên có chứng chỉ IELTS 7.0 trở lên hoặc tương đương
Yêu thích giảng dạy, tinh thần cầu tiến giúp học viên tiến bộ trong quá trình học
Khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt, phát âm rõ ràng, không ngọng, không nói giọng địa phương.
Ưu tiên có chứng chỉ IELTS 7.0 trở lên hoặc tương đương
Yêu thích giảng dạy, tinh thần cầu tiến giúp học viên tiến bộ trong quá trình học
Tại Công ty TNHH Aladin English Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường đào tạo Tiếng Anh trẻ trung, năng động, phát triển, có hỗ trợ dấu thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Aladin English
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI