Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Aladin English làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 1 ngõ 6 Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Vai trò chính:

- Phụ trách giảng dạy các lớp học/học sinh được phân công.

- Lên ý tưởng, chuẩn bị và thiết kế các bài giảng theo yêu cầu của công ty

- Theo dõi tiến trình học tập, cung cấp phản hồi và hỗ trợ cá nhân hóa theo năng lực của học viên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ cần các bạn

Khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt, phát âm rõ ràng, không ngọng, không nói giọng địa phương.

Ưu tiên có chứng chỉ IELTS 7.0 trở lên hoặc tương đương

Yêu thích giảng dạy, tinh thần cầu tiến giúp học viên tiến bộ trong quá trình học

Tại Công ty TNHH Aladin English Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường đào tạo Tiếng Anh trẻ trung, năng động, phát triển, có hỗ trợ dấu thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Aladin English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin