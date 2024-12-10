Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN JOY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 02, Lô TT03 ngõ 4 Đường Hàm Nghi, Dự án Hải Đăng City, P Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Đào tạo:

+ Thực hiện các buổi demo giảng dạy để giới thiệu phương pháp giảng dạy độc quyền của công ty.

+ Hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy, giải đáp các thắc mắc và phản hồi kịp thời.

+ Thực hiện công việc training cho giáo viên của các đơn vị đối tác.

- Quảng bá hình ảnh công ty:

+ Tham gia các buổi hội thảo, hội nghị để giới thiệu về các chương trình đào tạo của công ty.

+ Chuẩn bị các tài liệu, bài thuyết trình để quảng bá hình ảnh công ty.

+ Hỗ trợ các hoạt động truyền thông khác nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu.

+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Toeic trên 750 trở lên hoặc bằng cấp khác tương đương.

- Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh chuyên nghiệp ít nhất 3 năm cho trẻ từ 3 tuổi trở lên.

- Phát âm chuẩn.

- Có khả năng chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm giảng dạy

- Nhiệt huyết, kiên trì, dám chấp nhận thay đổi để phát triển.

- Đảm bảo giảng dạy đúng chương trình của Joy English

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN JOY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Trở thành TRAINER ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN, truyền đạt kinh nghiệm đến các thế hệ giáo viên tiếng Anh tiếp theo.

- Mức lương: Từ 13 - 20 triệu đồng/tháng (tùy theo năng lực).

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật

- Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Môi trường làm việc:

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

- Cơ hội được làm việc với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Thời gian làm việc: 8h đến 17h, Từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN JOY VIỆT NAM

