Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN JOY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN JOY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN JOY VIỆT NAM

Giáo viên tiếng Anh

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 02, Lô TT03 ngõ 4 Đường Hàm Nghi, Dự án Hải Đăng City, P Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Đào tạo:
+ Thực hiện các buổi demo giảng dạy để giới thiệu phương pháp giảng dạy độc quyền của công ty.
+ Hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy, giải đáp các thắc mắc và phản hồi kịp thời.
+ Thực hiện công việc training cho giáo viên của các đơn vị đối tác.
- Quảng bá hình ảnh công ty:
+ Tham gia các buổi hội thảo, hội nghị để giới thiệu về các chương trình đào tạo của công ty.
+ Chuẩn bị các tài liệu, bài thuyết trình để quảng bá hình ảnh công ty.
+ Hỗ trợ các hoạt động truyền thông khác nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu.
+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Toeic trên 750 trở lên hoặc bằng cấp khác tương đương.
- Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh chuyên nghiệp ít nhất 3 năm cho trẻ từ 3 tuổi trở lên.
- Phát âm chuẩn.
- Có khả năng chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm giảng dạy
- Nhiệt huyết, kiên trì, dám chấp nhận thay đổi để phát triển.
- Đảm bảo giảng dạy đúng chương trình của Joy English

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN JOY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Trở thành TRAINER ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN, truyền đạt kinh nghiệm đến các thế hệ giáo viên tiếng Anh tiếp theo.
- Mức lương: Từ 13 - 20 triệu đồng/tháng (tùy theo năng lực).
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật
- Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Môi trường làm việc:
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
- Cơ hội được làm việc với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Thời gian làm việc: 8h đến 17h, Từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN JOY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN JOY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN JOY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 02, Lô TT03 ngõ 4 Đường Hàm Nghi, Dự án Hải Đăng City, P Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

