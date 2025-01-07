Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần Giáo dục SK Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Giáo dục SK Global
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công ty cổ phần Giáo dục SK Global

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty cổ phần Giáo dục SK Global

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô NT, Khu đô thị Văn Khê, Đường Nguyễn Thanh Bình, Phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy môn Tiếng Anh cho cấp Tiểu học trên các công cụ và nền tảng do nhà trường cung cấp/yêu cầu.
Tham gia phát triển chương trình, học liệu, đề kiểm tra của môn tiếng Anh.
Tổ chức triển khai các dự án học tập môn tiếng Anh theo kế hoạch năm học.
Học tập và áp dụng hiệu quả các phương pháp sư phạm nhằm hỗ trợ những học sinh gặp khó khăn trong học tập, cũng như phát huy những học sinh có năng khiếu.
Tham gia đào tạo, hội họp, sự kiện và hoạt động của cấp học và toàn trường tổ chức cho phụ huynh, học sinh, giáo viên nhân viên theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng Cử nhân trở lên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh.
Có kinh nghiệm dạy Tiếng Anh cho học sinh cấp Tiểu học (lớp 1 đến lớp 5) tại các môi trường song ngữ và quốc tế từ 3 năm trở lên.
Kinh nghiệm xây dựng học liệu, đề kiểm tra, dự án học tập môn Tiếng Anh (bao gồm các bài giảng số) là một lợi thế.
Có kinh nghiệm dạy học trực tuyến.
Kinh nghiệm làm chủ nhiệm trong nhà trường phổ thông là một lợi thế.
Có kỹ năng làm việc với phụ huynh, kỹ năng làm việc nhóm và làm việc dự án.
Có kỹ năng tin học nhà trường, sẵn sàng học tập những kỹ năng và công cụ mới theo yêu cầu công việc

Tại Công ty cổ phần Giáo dục SK Global Thì Được Hưởng Những Gì

Mỗi năm hưởng 11.25 tháng lương chính thức nếu đi làm đủ công
Hưởng 6 tuần nghỉ hè và 5 ngày nghỉ phép năm hưởng lương, 9 - 10 ngày nghỉ đông, 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán và các ngày nghỉ lễ khác theo quy định Nhà nước.
Tham gia BHXH theo quy định, được công ty tài trợ gói bảo hiểm sức khoẻ tự nguyện (sau thử việc thành công), các chế độ đào tạo và thưởng KPI, thưởng 20/11 và thưởng lễ tết theo quy định Công ty.
Ăn sáng và ăn trưa tại trường, chế độ giảm học phí cho con và cháu ruột, cấp phát đồng phục, team building và nghỉ mát hàng năm, cùng các hoạt động văn hóa trường học

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Giáo dục SK Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Giáo dục SK Global

Công ty cổ phần Giáo dục SK Global

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô NT, Khu đô thị Văn Khê, Đường Thanh Bình, La Khê, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

