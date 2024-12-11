Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CP GIÁO DỤC WAYUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CP GIÁO DỤC WAYUP
- Hà Nội: Tầng 1, S101.SH 06
- SH08A Tòa S101 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thiết kế và triển khai các chương trình giảng dạy tiếng anh theo định hướng
Giảng dạy các lớp học theo lịch trình đã định, bao gồm cả lớp học trực tiếp và lớp học trực tuyến
Kiểm tra trình độ đầu vào, dạy demo cho học sinh
Phát triển các bài giảng và tài liệu học tập để đáp ứng nhu cầu của học viên
Đánh giá và theo dõi tiến độ học tập của học viên thông qua các bài kiểm tra và đánh giá định kỳ
Phối hợp tổ chức các sự kiện ngoại khóa, chẳng hạn như câu lạc bộ tiếng Anh hoặc các buổi hội thảo thúc đẩy môi trường học tập sử dụng tiếng Anh thực tế.
Tham gia vào việc đào tạo và phát triển chuyên môn cho các giáo viên mới
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh như TEFL, TESOL, CELTA là một lợi thế.
Kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh ít nhất 1 năm, trình độ tiếng anh tương đương 7.5 IELTS.
Tại CÔNG TY CP GIÁO DỤC WAYUP Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng tái phí + học viên demo ký hợp đồng thành công
Hỗ trợ vé xe tháng ( theo mức BQL tòa nhà)
Thưởng lễ tết theo quy định công ty
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Xét điều chỉnh lương hàng năm theo quy định công ty
Nghỉ mát, công tác, các phúc lợi khác theo quy định của công ty
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến
Hỗ trợ đào tạo thêm về kỹ năng và chứng chỉ giảng dạy
Cơ hội thăng tiến cho các chi nhánh mới vị trí: quản lý học thuật chi nhánh, trưởng nhóm học thuật, phó phòng học thuật, trưởng phòng học thuật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP GIÁO DỤC WAYUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI