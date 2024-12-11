Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CP GIÁO DỤC WAYUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế và triển khai các chương trình giảng dạy tiếng anh theo định hướng

Giảng dạy các lớp học theo lịch trình đã định, bao gồm cả lớp học trực tiếp và lớp học trực tuyến

Kiểm tra trình độ đầu vào, dạy demo cho học sinh

Phát triển các bài giảng và tài liệu học tập để đáp ứng nhu cầu của học viên

Đánh giá và theo dõi tiến độ học tập của học viên thông qua các bài kiểm tra và đánh giá định kỳ

Phối hợp tổ chức các sự kiện ngoại khóa, chẳng hạn như câu lạc bộ tiếng Anh hoặc các buổi hội thảo thúc đẩy môi trường học tập sử dụng tiếng Anh thực tế.

Tham gia vào việc đào tạo và phát triển chuyên môn cho các giáo viên mới

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên liên quan đến ngôn ngữ Anh, giáo dục, hoặc lĩnh vực liên quan (Ưu tiên ứng viên đi du học nước ngoài lĩnh vực giáo dục)

Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh như TEFL, TESOL, CELTA là một lợi thế.

Kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh ít nhất 1 năm, trình độ tiếng anh tương đương 7.5 IELTS.

Tại CÔNG TY CP GIÁO DỤC WAYUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12 triệu - 15 triệu/tháng

Hoa hồng tái phí + học viên demo ký hợp đồng thành công

Hỗ trợ vé xe tháng ( theo mức BQL tòa nhà)

Thưởng lễ tết theo quy định công ty

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Xét điều chỉnh lương hàng năm theo quy định công ty

Nghỉ mát, công tác, các phúc lợi khác theo quy định của công ty

Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến

Hỗ trợ đào tạo thêm về kỹ năng và chứng chỉ giảng dạy

Cơ hội thăng tiến cho các chi nhánh mới vị trí: quản lý học thuật chi nhánh, trưởng nhóm học thuật, phó phòng học thuật, trưởng phòng học thuật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP GIÁO DỤC WAYUP

