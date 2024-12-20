Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH HAPPY ENGLISH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH HAPPY ENGLISH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY TNHH HAPPY ENGLISH VIỆT NAM

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH HAPPY ENGLISH VIỆT NAM

Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

- Chuẩn bị bài giảng, giáo cụ sử dụng trong giờ học trước khi vào lớp
- Chấm bài kiểm tra hàng tháng
- Hỗ trợ GV giảng dạy trong lớp
- Và các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Là sinh viên năm 1 trở lên, chuyên ngành ngôn ngữ Anh hoặc sư phạm Anh.
• Phát âm tốt, ngữ pháp tốt.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ giảng, gia sư.
• Ưu tiên có thể làm việc full tuần
• Yêu thích việc giảng dạy Tiếng Anh, sẵn lòng giúp đỡ học viên, có mong muốn gắn bó lâu dài, học hỏi và phát triển bản thân trong môi trường giáo dục, có mong muốn trở thành giáo viên tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH HAPPY ENGLISH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Review lương 6 tháng/lần
- Được tham gia vào môi trường trẻ trung, năng động.
- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc
- Du lịch hàng năm và tham gia vào các hoạt động ngoại khoá của trung tâm
- Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo trước khi vào làm việc.
- Nếu giảng dạy tốt có thể được đào tạo lên giáo viên chính thức
- Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, năng động, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPPY ENGLISH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HAPPY ENGLISH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HAPPY ENGLISH VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

