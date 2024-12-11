Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần giáo dục Edu Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần giáo dục Edu Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần giáo dục Edu Land
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty cổ phần giáo dục Edu Land

Giáo viên tiếng Anh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty cổ phần giáo dục Edu Land

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giảng dạy chương trình tiếng Anh mầm non và tiểu học
Giao bài tập, chấm và chữa bài cho học viên
Chuẩn bị tài liệu học
Theo dõi, cập nhật tiến độ học tập của học viên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ dưới 30 tuổi. Thành thạo tiếng Anh, đã tốt nghiệp đại học.
- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho lứa tuổi từ 3-15t
Yêu trẻ em, năng động và có tinh thần làm việc nhóm
- Các ứng viên trình độ tiếng anh B2 trở lên hoặc tương đương

Tại Công ty cổ phần giáo dục Edu Land Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:
Thu nhập: 8M - 12M. Mức lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên.
Được đào tạo hội nhập và đào tạo chuyên sâu để nâng cao nghiệp vụ.
Phụ cấp và quyền lợi:
Thưởng theo các ngày sinh nhật, lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc theo quy chế của Công ty.
Công ty cung cấp đồng phục
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo luật định.
Chính sách xét tăng lương và xét thưởng hiệu quả theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edu Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giáo dục Edu Land

Công ty cổ phần giáo dục Edu Land

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lê Hữu Tựu, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-tieng-anh-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job267819
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Hạn nộp: 09/10/2025
Quảng Ngãi Còn 23 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 21 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HVCG Software
Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
HVCG Software
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA
Hạn nộp: 13/09/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HVCG Software
Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
HVCG Software
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS)
Tuyển Giáo viên tiếng Anh TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Education Joint Stock Company
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Galaxy Education Joint Stock Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR
Hạn nộp: 08/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Hạn nộp: 09/10/2025
Quảng Ngãi Còn 23 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 21 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HVCG Software
Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
HVCG Software
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA
Hạn nộp: 13/09/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HVCG Software
Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
HVCG Software
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS)
Tuyển Giáo viên tiếng Anh TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Education Joint Stock Company
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Galaxy Education Joint Stock Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR
Hạn nộp: 08/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LMC VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LMC VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
40 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH LUMINOUS STARS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH LUMINOUS STARS
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu VUIHOC.vn
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas
6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PAN PACIFIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH PAN PACIFIC VIỆT NAM
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON STEAME GARTEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON STEAME GARTEN
9.5 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần ATEN
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 21 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata
13 - 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Trường mầm non Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Trường mầm non Hòa Bình
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Galaxy Education Joint Stock Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận HVCG Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận HVCG Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 21 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata
13 - 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm