Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần giáo dục Edu Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giảng dạy chương trình tiếng Anh mầm non và tiểu học

Giao bài tập, chấm và chữa bài cho học viên

Chuẩn bị tài liệu học

Theo dõi, cập nhật tiến độ học tập của học viên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ dưới 30 tuổi. Thành thạo tiếng Anh, đã tốt nghiệp đại học.

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho lứa tuổi từ 3-15t

Yêu trẻ em, năng động và có tinh thần làm việc nhóm

- Các ứng viên trình độ tiếng anh B2 trở lên hoặc tương đương

Tại Công ty cổ phần giáo dục Edu Land Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:

Thu nhập: 8M - 12M. Mức lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên.

Được đào tạo hội nhập và đào tạo chuyên sâu để nâng cao nghiệp vụ.

Phụ cấp và quyền lợi:

Thưởng theo các ngày sinh nhật, lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc theo quy chế của Công ty.

Công ty cung cấp đồng phục

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo luật định.

Chính sách xét tăng lương và xét thưởng hiệu quả theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edu Land

