Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần giáo dục Edu Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty cổ phần giáo dục Edu Land
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Giảng dạy chương trình tiếng Anh mầm non và tiểu học
Giao bài tập, chấm và chữa bài cho học viên
Chuẩn bị tài liệu học
Theo dõi, cập nhật tiến độ học tập của học viên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ Nữ dưới 30 tuổi. Thành thạo tiếng Anh, đã tốt nghiệp đại học.
Yêu trẻ em, năng động và có tinh thần làm việc nhóm
- Các ứng viên trình độ tiếng anh B2 trở lên hoặc tương đương
Tại Công ty cổ phần giáo dục Edu Land Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương:
Thu nhập: 8M - 12M. Mức lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên.
Được đào tạo hội nhập và đào tạo chuyên sâu để nâng cao nghiệp vụ.
Phụ cấp và quyền lợi:
Thưởng theo các ngày sinh nhật, lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc theo quy chế của Công ty.
Công ty cung cấp đồng phục
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo luật định.
Chính sách xét tăng lương và xét thưởng hiệu quả theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edu Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
