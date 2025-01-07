Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý H&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 70 Nguyễn Vĩnh Bảo, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Thực hiện giảng dạy chương trình được phê duyệt (Math-Science-English Cambridge, Tiếng Anh Cambridge Tích hợp, Ket, Oxford...) theo sự điều phối của quản lý chuyên môn.

Đảm bảo chất lượng đào tạo, giảng dạy theo đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng và bám sát chương trình được xây dựng bởi đội ngũ R&D.

Thực hiện các công tác chuyên môn khác của một giáo viên như hoàn thiện giáo án, chấm bài kiểm tra, hoàn thành báo cáo, đánh giá xếp loại học sinh , v.v.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, Toán tiếng Anh hoặc chuyên ngành sư phạm Toán, sư phạm Vật lý, sư phạm Hóa học, sư phạm Sinh học có chứng chỉ Tiếng Anh.

Đối với những ứng viên là cử nhân các ngành liên quan (ngôn ngữ Anh, Toán, Lý, Hóa, Sinh) ngoài sư phạm, cần có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Năng lực tiếng Anh đạt tương đương bậc C1 trở lên.

Có chuyên môn trong lĩnh vực Toán – Khoa – Tiếng Anh học hoặc có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường công lập, dân lập là một lợi thế.

Có tinh thần trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ tốt; có tính cam kết và kỷ luật cao.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý H&T Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong công việc.

Mức lương cạnh tranh phù hợp với năng lực, được xét tăng lương hàng năm cùng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng.

Chế độ BHXH, BHYT ... đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước.

Được cung cấp giáo trình, bài giảng số, giáo án mẫu và các công cụ giảng dạy, thiết bị thông minh nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy đạt được hiệu quả và chất lượng tốt nhất.

Được tham gia nhiều chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn nội bộ, liên kết với các đơn vị giáo dục uy tín trong nước và nước ngoài chuyên môn.

Được tham gia các hoạt động team building, các sự kiện lớn của công ty tăng sự gắn kết giữa các đồng nghiệp.

Được hỗ trợ chi phí đi lại cũng như hưởng ưu đãi học phí trong trường hợp con em giáo viên Ehome tham gia chương trình Ehome cũng như chương trình của các đơn vị trực thuộc tập đoàn Ehome

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý H&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin