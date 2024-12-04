Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH AZ MỸ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 Trần Khát Chân, P. Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Soạn bài và giảng dạy theo giáo trình, syllabus có sẵn của Trung tâm

Chấm chữa BTVN và nhận xét đánh giá Học sinh

Hỗ trợ Phòng Đào tạo khi không có lớp (kiểm soát, chấm chéo BTVN, Test...)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh hoặc ngành tương đương

Phát âm chuẩn, thành thạo cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.

Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ trình độ tiếng Anh (IELTS> 7.0, TOEIC >900)

Có kinh nghiệm luyện thi các học sinh chuyển cấp, thi chuyên

Yêu thích chương trình giảng dạy cho lứa tuổi cấp 1-2

Đam mê, tâm huyết với công việc giảng dạy.

Tại CÔNG TY TNHH AZ MỸ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương NET: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng + thưởng giáo viên định kì (theo kết quả của học sinh)

Được tham gia đầy đủ Team building trong và ngoài nước, sinh nhật, thưởng lễ Tết ...

Tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Có cơ hội được xét tăng lương theo quy định của Công ty;

Được đào tạo hàng tháng và định kỳ để phát triển kỹ năng và chuyên môn

Tham gia đầy đủ chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, thưởng tháng thứ 13.......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AZ MỸ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin