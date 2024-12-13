Tuyển Giáo viên tiếng Anh Anh Ngữ Ms Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 31 - 32 H2 KDT Yen Hoa, Tran Kim Xuyen, Yên Hoa, Cau Giay, Ha Noi, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Giảng dạy tiếng Anh cho đa dạng lứa tuổi từ Kids đến người lớn

Bổ trợ kiến thức, test năng lực cho học viên, tham gia các chương trình truyền thông của hệ thống.

Xây dựng hình ảnh bản thân là một “Sứ giả truyền cảm hứng” nhiệt huyết.

Chăm sóc học viên tận tình và đánh giá tiến bộ của học viên trong suốt khóa học.

Giảng dạy đa dạng mảng Kids, IELTS hay Giao Tiếp

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ tuổi từ 22 đến 35 tuổi.

Thành thạo tiếng Anh.

Đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành hoặc Du học sinh về nước hoặc đang chờ bằng.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Anh/ Ngôn ngữ Anh.

Ứng viên có chứng chỉ hoặc năng lực tương đương IELTS 7.5 (Đối với giảng dạy IE) hoặc TOEIC 900 trở lên(đối với giảng dạy TO).

Không yêu cầu chứng chỉ với mảng Kids

Yêu thích công việc dạy học.

Nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần tập thể tốt, thân thiện với học viên.

Tại Anh Ngữ Ms Hoa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 15triệu – 25triệu/tháng.

Nhiều khoản thưởng như: thưởng tỷ lệ học sinh đi học cao, thưởng học viên điểm cao, thưởng học viên học lên level tiếp theo, thưởng cho đóng góp vào các dự án hỗ trợ về chuyên môn, thưởng dịp lễ đặc biệt, thưởng tháng lương thứ 13....; phụ cấp theo cơ chế của Công ty.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành giáo viên full-time tại hệ thống.

Lộ trình thăng tiến và tăng lương rõ ràng, xét theo năng lực giáo viên.

Sẵn bộ giáo trình được chuẩn hóa của hệ thống.

Thời gian làm việc linh hoạt, số lượng lớp dồi dào và ổn định, đa dạng hoá mảng giảng dạy.

Giáo viên được đãi ngộ hoàn toàn chi phí cho các khoá đào tạo bài bản và chuyên nghiệp tại hệ thống trong suốt quá trình hợp tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Anh Ngữ Ms Hoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin