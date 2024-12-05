Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Big Tower, số 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh

- Chủ động làm việc với Khối kinh doanh và Nhà trường để nắm rõ về nhu cầu số lượng giáo viên Tiếng Anh cần tuyển;

- Thực hiện hoạt động tuyển dụng đảm bảo tuyển đủ số lượng giáo viên theo nhu cầu, qua các kênh tự tuyển dụng hoặc liên hệ với các đối tác cung ứng giáo viên để hợp tác dựa trên Kế hoạch tuyển dụng năm của Phòng;

- Đàm phán mức lương với giáo viên theo khung lương của Khối tài chính kế toán;

- Dự giờ dạy Demo cùng Phòng chuyên môn để đánh giá chất lượng đầu vào;

- Phối hợp và các thành viên khác trong phòng, các phòng/ban khác tham gia tổ chức các sự kiện Ngày hội việc làm cho sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng; Ngày cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh để tuyển Giáo viên.

2. Các công tác quản lý hồ sơ, hợp đồng giáo viên

- Lập file dữ liệu quản lý thông tin giáo viên Tiếng anh theo khu vực/ địa bàn;

- Phối hợp với Khối kinh doanh, Nhà trường thu hồ sơ và quản lý HĐLĐ;

- Phối hợp với Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo hội nhập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho giáo viên Tiếng anh;

- Phối hợp với các phòng/ban khác để cung cấp hồ sơ giáo viên phục vụ công tác ký kết hợp đồng, gia hạn hợp đồng với các cơ quan Nhà nước và các Trường hợp tác với Công ty.

3. Công tác quản lý đào tạo

- Tham gia tập huấn, dự giờ các chương trình giảng dạy tại Nhà trường;

- Soạn giáo án điện tử theo chương trình học được phân công;

4. Công tác khác

- Phối hợp với đồng nghiệp để thực hiện các công việc chung của Phòng;

- Soạn thảo văn bản đề xuất,... theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp;

- Lập báo cáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý hoặc Ban lãnh đạo giao.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ;

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, ngôn ngữ Anh có chứng chỉ sư phạm,...

- Khả năng sử dụng Excel tốt;

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí Điều phối Giáo viên nước ngoài.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ phúc lợi

- Được nhận các quyền lợi và chế độ chính sách theo Luật lao động; Luật BHXH và quy định của Công ty như thưởng lễ, Tết,...

- Được tham gia các hoạt động Nghỉ mát; Team building,...

2. Môi trường làm việc

- Môi trường làm việc giáo dục, văn minh và đoàn kết;

- Tạo điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng bản thân và đảm bảo quyền lợi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin