Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
32 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Võ Văn Ngân, Quận 2 ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Giảng dạy các khóa học tiếng anh IELTS/ giao tiếp/ TOEIC/ tiếng anh trẻ em;
- Bổ trợ kiến thức, test năng lực cho học viên, tham gia các chương trình truyền thông của hệ thống;
- Xây dựng hình ảnh bản thân là một “Sứ giả truyền cảm hứng” nhiệt huyết;
- Chăm sóc học viên tận tình và đánh giá tiến bộ của học viên trong suốt khóa học;
- Tham gia xây dựng các dự án của hệ thống.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Anh, phát âm chuẩn, chuyên môn tốt.
- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành hoặc Du học sinh. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Anh/ Ngôn ngữ Anh.
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS (Band 6.5 – Band 8.0) hoặc TOEIC (940-970)
IELTS (Band 6.5 – Band 8.0) hoặc TOEIC (940-970)
- Yêu thích công việc dạy học.
- Nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần tập thể tốt, thân thiện với học viên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, dao động 15.000.000 – 20.000.000/tháng (đối với GV fulltime); 10.000.000 – 12.000.000/tháng (đối với GV part-time) – chi tiết trao đổi trong vòng phỏng vấn.
15.000.000 – 20.000.000/tháng
.000.000 – 12.000.000/tháng
- Nhiều khoản thưởng như: thưởng tỷ lệ học sinh đi học cao, thưởng học viên điểm cao, thưởng học viên học lên level tiếp theo, thưởng cho đóng góp vào các dự án hỗ trợ về chuyên môn, thưởng dịp lễ đặc biệt, thưởng tháng lương thứ 13. ; phụ cấp (internet, photo...) theo cơ chế của Công ty.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành giáo viên fulltime tại hệ thống.
- Nhận lớp dạy ngay sau khi pass PV và kết thúc training.
- Sẵn bộ giáo trình được chuẩn hóa của hệ thống.
- Giáo viên được lựa chọn mảng giảng dạy IELTS, TOEIC, KIDS, GIAO TIẾP.
IELTS, TOEIC, KIDS, GIAO TIẾP.
- Giáo viên được lựa chọn giảng dạy online hoàn toàn hoặc dạy offline tại cơ sở.
- Cam kết lượng lớp luôn dồi dào.
- Giáo viên được hướng dẫn bài bản với bộ quy trình đào tạo độc quyền của IMAP nhằm chuẩn hoá phong cách giảng dạy và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Giáo viên được làm việc với các giảng viên 9x, năng động, đam mê học hỏi.
- ĐỊA ĐIỂM DẠY OFFLINE: Hệ thống cơ sở của cụm thương hiệu Anh ngữ Ms Hoa và IELTS Fighter tại các thành phố: Hà Nội, HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Nha Trang, Vũng Tàu. (Giáo viên sẽ được phân công cơ sở làm việc theo nguyện vọng cá nhân)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 176 Trường Sa, Phường 01, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

