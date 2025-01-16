Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Tôn Quang Phiệt (cuối ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, đối diện CT3D KĐT Nam Cường), Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

1. Quản lý lớp học:

Tiếp nhận thông tin học viên được bàn giao vào lớp, kiểm tra độ chính xác của các thông tin.

Điểm danh các lớp học theo đúng lịch học, cập nhật đầy đủ dữ liệu lên phần mềm.

2. Giảng dạy

Chuẩn bị nội dung bài học trước các buổi học theo syllabus và giáo trình của trung tâm.

Giảng dạy các lớp được phân công.

Triển khai các bài kiểm tra định kì hàng tháng, chấm điểm, cập nhật kết quả lên file và phần mềm, soạn báo cáo đánh giá nhận xét kết quả học tập của học sinh theo tháng được phân công.

Bổ trợ cho các học sinh yếu không theo kịp trình độ.

Thực hiện bài test cuối khóa, làm báo cáo đánh giá quá trình học tập của học sinh, đề xuất lộ trình học tập, các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả học tập của học sinh.

Giải đáp các thắc mắc của học sinh và phụ huynh trong quá trình học.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 21 - 35 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh/sư phạm Anh (giao tiếp tiếng anh tốt và thành thạo 4 kỹ năng)

Có chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh (trình độ C1 trở lên, IELTS 7.0 hoặc TOEIC 900+…)

Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, không nói lắp, không nói giọng địa phương

Yêu trẻ, tương tác tốt với trẻ con

Có kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh trẻ em từ 01 năm trở lên.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: lương cứng từ 9-14 triệu đồng (deal theo năng lực khi phỏng vấn) + Thưởng hiệu suất công việc lên đến 2 triệu đồng

Làm việc trong môi trường giáo dục trẻ trung, thân thiện, năng động, phát triển cực nhanh; khuyến khích phát triển bản thân, khuyến khích sáng tạo và đổi mới;

Tham gia các buổi team building, du lịch,cùng Trung tâm;

Được đào tạo hoặc cử đi đào tạo các kỹ năng phục vụ cho công việc, phát triển khả năng của bản thân, khả năng lãnh đạo;

Các chế độ phúc lợi: thăm hỏi ốm đau, quà sinh nhật, hiếu/hỉ, các ngày lễ trong năm...

Các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam

