Tuyển Giáo viên tiếng Anh FREETALK ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại FREETALK ENGLISH
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Giảng dạy Tiếng anh tại trường mầm non mà trung tâm liên kết.
Kiểm tra, chấm bài của học sinh.
Theo dõi tiến bộ, quá trình học tập của học sinh.
Trao đổi và báo cáo kết quả với phụ huynh khi cần thiết.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành ngôn ngữ Anh hoặc các ngành liên quan.
Có IELTS từ 7.0 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương, có kinh nghiệm làm việc với trẻ em, nhiệt tình, vui vẻ.
Có IELTS từ 7.0 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương, có kinh nghiệm làm việc với trẻ em, nhiệt tình, vui vẻ.
Tại FREETALK ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 250,000/ buổi ( 1 buổi 1 tiếng). Tuần từ 2 đến 3 buổi linh hoạt theo lịch đăng ký.
Được đào tạo về kĩ năng mềm và kĩ năng sư phạm.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Được đào tạo về kĩ năng mềm và kĩ năng sư phạm.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FREETALK ENGLISH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI