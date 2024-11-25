Tuyển Giáo viên tiếng Anh FREETALK ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Giảng dạy Tiếng anh tại trường mầm non mà trung tâm liên kết.

Kiểm tra, chấm bài của học sinh.

Theo dõi tiến bộ, quá trình học tập của học sinh.

Trao đổi và báo cáo kết quả với phụ huynh khi cần thiết.

Ưu tiên tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành ngôn ngữ Anh hoặc các ngành liên quan.

Có IELTS từ 7.0 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương, có kinh nghiệm làm việc với trẻ em, nhiệt tình, vui vẻ.

Tại FREETALK ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 250,000/ buổi ( 1 buổi 1 tiếng). Tuần từ 2 đến 3 buổi linh hoạt theo lịch đăng ký.

Được đào tạo về kĩ năng mềm và kĩ năng sư phạm.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

