Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TUẤN CƯỜNG GROUP làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Dạy tiếng Anh cho học sinh/sinh viên theo chương trình đã được thiết kế sẵn hoặc tự thiết kế bài giảng.

Chuẩn bị bài giảng, giáo án, tài liệu học tập phù hợp với trình độ của học viên.

Tạo ra môi trường học tập năng động, tích cực và khuyến khích sự tham gia của học viên.

Đánh giá năng lực và tiến bộ của học viên, cung cấp phản hồi xây dựng.

Hợp tác với các giáo viên khác và quản lý trường để cải thiện chất lượng giảng dạy.

Thực hiện các nhiệm vụ hành chính liên quan đến công việc giảng dạy (như điểm danh, chấm bài,...)

Tham gia các hoạt động ngoại khóa và các sự kiện của trường.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL, TOEIC) là một lợi thế.

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho học sinh/sinh viên (Không yêu cầu kinh nghiệm).

Khả năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình và yêu thích công việc giảng dạy.

Có kỹ năng quản lý lớp học hiệu quả.

Có khả năng sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại và linh hoạt.

Thành thạo các kỹ năng sử dụng máy tính và phần mềm văn phòng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Cam kết với công việc và có trách nhiệm với học sinh.

Tại CÔNG TY TNHH TUẤN CƯỜNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10tr

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và năng động.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TUẤN CƯỜNG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin