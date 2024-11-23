Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỐNG NHẤT làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỐNG NHẤT
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Giáo viên tiếng Nhật

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 40E Thống Nhất, Đông Hòa, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và lãnh đạo phòng về kết quả, chất lượng giảng dạy theo tiêu chí được giao.
- Chủ động nghiên cứu, sáng tạo và cải thiện chất lượng giảng dạy, xây dựng môi trường học tập thân thiện, cởi mở.
- Báo cáo học tập định kỳ theo mẫu, đúng tiến độ và đảm bảo nội dung chỉnh chu.
- Tổ chức hoạt động ngoại khoá, tìm hiểu văn hoá, định hướng, và rèn luyện tác phong theo kế hoạch chung.
- Hiểu rõ chương trình đào tạo, cập nhật xu hướng dạy học mới, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình đào tạo của trung tâm.
- Theo dõi và hỗ trợ học viên, phối hợp với các phòng ban để nâng cao trải nghiệm dịch vụ và chất lượng sản phẩm.
- In ấn, mua sắm tài liệu và bảo quản tài sản phục vụ công việc giảng dạy.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
Nữ, dưới 30 tuổi.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên hoặc có kinh nghiệm sống, làm việc tại Nhật Bản.
- Tiếng Nhật N3 trở lên hoặc tương đương.
- Am hiểu về Nhật Bản: văn hoá, kỹ năng sống, phong tục tập quán....
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc giảng dạy, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm từ sơ cấp trở lên hoặc tương đương.
- Địa điểm làm việc: Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu: 8:00- 17:00

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỐNG NHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, BHYT & BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Team Building hằng năm.
- Tài trợ các khóa học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng.
- Cơ hội đi Nhật và các nước trong phạm vi liên kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỐNG NHẤT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỐNG NHẤT

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 40E đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

