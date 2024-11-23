Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỐNG NHẤT làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 40E Thống Nhất, Đông Hòa, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và lãnh đạo phòng về kết quả, chất lượng giảng dạy theo tiêu chí được giao.

- Chủ động nghiên cứu, sáng tạo và cải thiện chất lượng giảng dạy, xây dựng môi trường học tập thân thiện, cởi mở.

- Báo cáo học tập định kỳ theo mẫu, đúng tiến độ và đảm bảo nội dung chỉnh chu.

- Tổ chức hoạt động ngoại khoá, tìm hiểu văn hoá, định hướng, và rèn luyện tác phong theo kế hoạch chung.

- Hiểu rõ chương trình đào tạo, cập nhật xu hướng dạy học mới, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình đào tạo của trung tâm.

- Theo dõi và hỗ trợ học viên, phối hợp với các phòng ban để nâng cao trải nghiệm dịch vụ và chất lượng sản phẩm.

- In ấn, mua sắm tài liệu và bảo quản tài sản phục vụ công việc giảng dạy.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu:

Nữ, dưới 30 tuổi.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên hoặc có kinh nghiệm sống, làm việc tại Nhật Bản.

- Tiếng Nhật N3 trở lên hoặc tương đương.

- Am hiểu về Nhật Bản: văn hoá, kỹ năng sống, phong tục tập quán....

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc giảng dạy, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm từ sơ cấp trở lên hoặc tương đương.

- Địa điểm làm việc: Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu: 8:00- 17:00

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỐNG NHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, BHYT & BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Team Building hằng năm.

- Tài trợ các khóa học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng.

- Cơ hội đi Nhật và các nước trong phạm vi liên kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỐNG NHẤT

