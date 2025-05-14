Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AOEC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AOEC
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Giáo viên tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AOEC

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 51 Nguyễn Văn Thoại, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

AOEC – “Ngôn ngữ mới, mở lối tương lai” đang tìm kiếm giáo viên tiếng Trung tâm huyết, giỏi chuyên môn, sẵn sàng đồng hành cùng học viên chinh phục HSK và khám phá văn hóa Trung Hoa.
1. Giảng dạy & Luyện thi HSK
Dạy tiếng Trung theo từng cấp độ HSK, tập trung vào 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết.
Luyện đề, sửa bài, hướng dẫn chiến lược làm bài thi hiệu quả.
Theo dõi tiến độ học viên, điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp.
2. Tổ chức Hoạt động Ngoại khóa (ECA)
Thiết kế và dẫn dắt các hoạt động như boardgame, câu lạc bộ Tiếng Trung, viết chữ hán đơn giản…
Khơi gợi sự hứng thú với tiếng Trung thông qua văn hóa, trải nghiệm thực tế
3. Hỗ trợ học tập & phát triển chương trình
Ghi nhận tiến độ học, hỗ trợ học viên yếu – mạnh.
Chuẩn bị tài liệu, phối hợp cùng bộ phận học thuật để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung (HSK 5 trở lên), giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Trung.
Có kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi HSK (ưu tiên kỹ năng đọc, viết).
Năng động, có khả năng tổ chức hoạt động nhóm.
Ưu tiên ứng viên từng học tập hoặc làm việc tại Trung Quốc hoặc Đài Loan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AOEC Thì Được Hưởng Những Gì

Tập trung hoàn toàn vào giảng dạy, không giao việc hành chính.
không giao việc hành chính
Lịch làm việc linh hoạt, xếp lớp theo block liền mạch.
Lịch làm việc linh hoạt,
Tổng thời gian làm việc không vượt quá 50 giờ/tuần (bao gồm giờ dạy và các hỗ trợ học thuật nếu có).
Tổng thời gian làm việc không vượt quá 50 giờ/tuần
Môi trường chuyên nghiệp, đội ngũ trẻ trung, cơ hội phát triển bền vững.
Mức lương cạnh tranh, có thưởng theo hiệu suất và giữ lớp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AOEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 51 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

