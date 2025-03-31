Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Nhôm Maxpro.jp – Japan Aluminium làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Nhôm Maxpro.jp – Japan Aluminium làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Công Ty Nhôm Maxpro.jp – Japan Aluminium
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty Nhôm Maxpro.jp – Japan Aluminium

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công Ty Nhôm Maxpro.jp – Japan Aluminium

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 12, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

• Thiết kế và phát triển ấn phẩm quảng cáo: Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển các sản phẩm thiết kế của công ty.
• Thiết kế và phát triển ấn phẩm quảng cáo:
• Triển khai ý tưởng sáng tạo: Xây dựng và triển khai ý tưởng sáng tạo cho các ấn phẩm quảng cáo trên tất cả các kênh truyền thông Marketing Online (Web, Fanpage, Tiktok, Instagram…).
• Triển khai ý tưởng sáng tạo:
• Thiết kế ấn phẩm POSM: Thiết kế các ấn phẩm hỗ trợ Marketing và Sales: Banner, Poster, Brochure, sales kit, flyers, backdrop, standee, light box, flag, catalogue và các ấn phẩm khác.
• Thiết kế ấn phẩm POSM:
• Giám sát chất lượng in ấn: Giám sát và quản lý chất lượng in ấn các biểu mẫu, tài liệu quảng cáo, đảm bảo đúng thiết kế đã được phê duyệt.
• Giám sát chất lượng in ấn:
• Phối hợp xây dựng hình ảnh công ty: Phối hợp bộ phận content và các bộ phận liên quan xây dựng, phát triển hình ảnh công ty. Tham gia đóng góp ý kiến, định hướng về định vị thương hiệu.
• Phối hợp xây dựng hình ảnh công ty:
• Hỗ trợ sự kiện: Phối hợp với Trưởng bộ phận, các bộ phận liên quan lên kế hoạch sự kiện, hỗ trợ trang trí sự kiện, hội thảo, thiết kế các ấn phẩm cho event, quay phim, chụp hình.
• Hỗ trợ sự kiện:
• Quản lý tài nguyên thiết kế: Quản lý và chịu trách nhiệm các tài nguyên thiết kế của phòng Marketing.
• Quản lý tài nguyên thiết kế:
• Hỗ trợ các bộ phận khác: Hỗ trợ các bộ phận khác trong những việc liên quan đến đồ họa, dàn trang, in ấn, kiểm duyệt bản thiết kế trước khi tiến hành in đồng loạt.
• Hỗ trợ các bộ phận khác:
• Chỉ đạo nghệ thuật: Cần có chỉ đạo nghệ thuật trong tất cả các buổi chụp ảnh, quay phim, hợp tác chặt chẽ với nhiếp ảnh gia, ekip sản xuất, nhà sản xuất và người mẫu để thực hiện ý tưởng của buổi chụp và ghi hình.
• Chỉ đạo nghệ thuật:

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Nhôm Maxpro.jp – Japan Aluminium Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Nhôm Maxpro.jp – Japan Aluminium

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Nhôm Maxpro.jp – Japan Aluminium

Công Ty Nhôm Maxpro.jp – Japan Aluminium

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1350/1 Quốc Lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

