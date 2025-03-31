Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Nhôm Maxpro.jp – Japan Aluminium làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

• Thiết kế và phát triển ấn phẩm quảng cáo: Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển các sản phẩm thiết kế của công ty.

• Triển khai ý tưởng sáng tạo: Xây dựng và triển khai ý tưởng sáng tạo cho các ấn phẩm quảng cáo trên tất cả các kênh truyền thông Marketing Online (Web, Fanpage, Tiktok, Instagram…).

• Thiết kế ấn phẩm POSM: Thiết kế các ấn phẩm hỗ trợ Marketing và Sales: Banner, Poster, Brochure, sales kit, flyers, backdrop, standee, light box, flag, catalogue và các ấn phẩm khác.

• Giám sát chất lượng in ấn: Giám sát và quản lý chất lượng in ấn các biểu mẫu, tài liệu quảng cáo, đảm bảo đúng thiết kế đã được phê duyệt.

• Phối hợp xây dựng hình ảnh công ty: Phối hợp bộ phận content và các bộ phận liên quan xây dựng, phát triển hình ảnh công ty. Tham gia đóng góp ý kiến, định hướng về định vị thương hiệu.

• Hỗ trợ sự kiện: Phối hợp với Trưởng bộ phận, các bộ phận liên quan lên kế hoạch sự kiện, hỗ trợ trang trí sự kiện, hội thảo, thiết kế các ấn phẩm cho event, quay phim, chụp hình.

• Quản lý tài nguyên thiết kế: Quản lý và chịu trách nhiệm các tài nguyên thiết kế của phòng Marketing.

• Hỗ trợ các bộ phận khác: Hỗ trợ các bộ phận khác trong những việc liên quan đến đồ họa, dàn trang, in ấn, kiểm duyệt bản thiết kế trước khi tiến hành in đồng loạt.

• Chỉ đạo nghệ thuật: Cần có chỉ đạo nghệ thuật trong tất cả các buổi chụp ảnh, quay phim, hợp tác chặt chẽ với nhiếp ảnh gia, ekip sản xuất, nhà sản xuất và người mẫu để thực hiện ý tưởng của buổi chụp và ghi hình.

