Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Truyền Thông Viettel - VTM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công Ty Truyền Thông Viettel - VTM
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Viettel Media, Tầng 4, Tòa nhà The Light, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
• Thiết kế các ấn phẩm online như: Digital banner, Facebook post, Facebook ads...;
• Thử nghiệm hình ảnh và chỉnh sửa thiết kế sau khi nhận phản hồi;
• Nghiên cứu, cập nhật xu hướng thiết kế mới để nâng cao hiệu quả thiết kế;
• Xây dựng ý tưởng và thực hiện các thiết kế khác theo yêu cầu của các bộ phận liên quan;
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tuổi dưới 29;
• Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành Thiết kế, Đồ họa, Mỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan);
• Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí thiết kế đồ họa;
• Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa 2D: Adobe Ilustrator, Adobe Phototoshop;
• Biết vẽ tay hoặc digital painting là một lợi thế;
• Có khả năng làm việc chi tiết, tỉ mỉ, chỉn chu;
• Có tính sáng tạo cao, thẩm mỹ tinh tế, chủ động cập nhật các xu hướng thiết kế;
• Có khả năng làm việc độc lập, cầu thị và đón nhận những thử thách mới trong công việc;
• Khả năng giao tiếp tốt, khả năng phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác.
• Trình độ tiếng Anh tương đương tối thiểu 550 điểm TOEIC.
Tại Công Ty Truyền Thông Viettel - VTM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Truyền Thông Viettel - VTM
