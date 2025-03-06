Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Truyền Thông Viettel - VTM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Viettel Media, Tầng 4, Tòa nhà The Light, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

• Thiết kế các ấn phẩm online như: Digital banner, Facebook post, Facebook ads...;

• Thử nghiệm hình ảnh và chỉnh sửa thiết kế sau khi nhận phản hồi;

• Nghiên cứu, cập nhật xu hướng thiết kế mới để nâng cao hiệu quả thiết kế;

• Xây dựng ý tưởng và thực hiện các thiết kế khác theo yêu cầu của các bộ phận liên quan;

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi dưới 29;

• Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành Thiết kế, Đồ họa, Mỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan);

• Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí thiết kế đồ họa;

• Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa 2D: Adobe Ilustrator, Adobe Phototoshop;

• Biết vẽ tay hoặc digital painting là một lợi thế;

• Có khả năng làm việc chi tiết, tỉ mỉ, chỉn chu;

• Có tính sáng tạo cao, thẩm mỹ tinh tế, chủ động cập nhật các xu hướng thiết kế;

• Có khả năng làm việc độc lập, cầu thị và đón nhận những thử thách mới trong công việc;

• Khả năng giao tiếp tốt, khả năng phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác.

• Trình độ tiếng Anh tương đương tối thiểu 550 điểm TOEIC.

