Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 79 ngõ 193 Trung Kính, phường Yên Hòa

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ bộ phận Marketing và các bộ phận liên quan để phát triển các ý tưởng, các chiến dịch marketing & truyền thông thương hiệu.

• Triển khai ý tưởng sáng tạo cho các ấn phẩm sử dụng trên các kênh truyền thông online (Website, Fanpage,…) và hoạt động offline (event, gian hàng triển lãm…).

• Tham gia xây dựng tài liệu lưu hành nội bộ.

• Quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty và các tài nguyên thiết kế của phòng Marketing.

• Tham gia hỗ trợ cho các hoạt động truyền thông và sự kiện của Công ty.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và mục tiêu chung của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có bằng cấp, trình độ chuyên môn về thiết kế.

• Có 01 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương, hiểu biết về Branding Design.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Illustrator, Photoshop và các công cụ liên quan.

• Ứng viên có khả năng dựng video cơ bản & sử dụng được các công cụ liên quan.

• Có kinh nghiệm làm việc với ấn phẩm in & nhà cung cấp dịch vụ in ấn.

• Có gu thẩm mỹ tốt, thường xuyên cập nhật những xu hướng thiết kế mới.

• Có khả năng quản lý công việc tốt & tôn trọng deadline được giao.

Tại Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam

