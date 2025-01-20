Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Vina Korea làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Vina Korea
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: CN13, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Tính lương
Làm bảo hiểm
Làm các báo cáo liên quan
Hỗ trợ các công việc cùng phòng ban
Thực hiện theo chỉ thị quản lý cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng anh cơ bản
Tin học văn phòng tốt
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm về mảng lương, bảo hiểm
Tin học văn phòng tốt
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm về mảng lương, bảo hiểm
Tại Công ty TNHH Vina Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ các loại BHYT, BHXH, BHTN
Thu nhập hấp dẫn
Được thưởng tháng lương thứ 13, trợ cấp xăng xe con nhỏ, thưởng lễ tết
Môi trường làm việc năng động, thoải mái
Thu nhập hấp dẫn
Được thưởng tháng lương thứ 13, trợ cấp xăng xe con nhỏ, thưởng lễ tết
Môi trường làm việc năng động, thoải mái
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vina Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI