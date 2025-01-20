Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Vina Korea làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Vina Korea
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Công ty TNHH Vina Korea

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Vina Korea

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: CN13, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Tính lương
Làm bảo hiểm
Làm các báo cáo liên quan
Hỗ trợ các công việc cùng phòng ban
Thực hiện theo chỉ thị quản lý cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh cơ bản
Tin học văn phòng tốt
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm về mảng lương, bảo hiểm

Tại Công ty TNHH Vina Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các loại BHYT, BHXH, BHTN
Thu nhập hấp dẫn
Được thưởng tháng lương thứ 13, trợ cấp xăng xe con nhỏ, thưởng lễ tết
Môi trường làm việc năng động, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vina Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vina Korea

Công ty TNHH Vina Korea

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: CN13, KCN Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

