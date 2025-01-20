Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Vina Korea làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: CN13, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Tính lương

Làm bảo hiểm

Làm các báo cáo liên quan

Hỗ trợ các công việc cùng phòng ban

Thực hiện theo chỉ thị quản lý cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng anh cơ bản

Tin học văn phòng tốt

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Ưu tiên có kinh nghiệm về mảng lương, bảo hiểm

Tại Công ty TNHH Vina Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các loại BHYT, BHXH, BHTN

Thu nhập hấp dẫn

Được thưởng tháng lương thứ 13, trợ cấp xăng xe con nhỏ, thưởng lễ tết

Môi trường làm việc năng động, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vina Korea

