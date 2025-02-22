Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12A, Toà nhà Việt - Số 1 Phố Thái Hà, P. Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Trực tiếp triển khai, hỗ trợ công việc Hành chính nhân sự (theo hướng dẫn): cập nhật thông tin nhân sự lên tool, kiểm soát hồ sơ nhân sự đầu vào,..

Hỗ trợ công việc C&B trong thủ tục, giấy tờ người lao động

Hỗ trợ bộ phận Truyền thông, hành chính trong các hoạt động event nội bộ

Hỗ trợ công việc hành chính, quản lý văn phòng

Thực hiện các phần công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Nữ, ngoại hình sáng, nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần học hỏi, có trách nhiệm với công việc.

Sinh viên năm cuối đang chờ bằng hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành về quản trị nhân lực, quan hệ lao động, bảo hộ lao động, … tại các trường đại học, cao đẳng.

Làm được full-time từ thứ 2 – thứ 6 (8h-17h30).

Kỹ năng giao tiếp, tư duy logic tốt.

Tôn trọng và tuân thủ nguyên tắc và quy trình làm việc, chủ động, thích nghi tốt với môi trường làm việc.

Ưu tiên cho các bạn ứng viên đam mê và có định hướng nghề Nhân sự.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 2.000.000/tháng theo ngày công làm việc + Phụ cấp gửi xe

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm về nghiệp vụ nhân sự.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Tham gia các event, hoạt động ngoại khóa của công ty.

Làm việc trong môi trường Agency trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Có lộ trình trở thành nhân viên chính thức của công ty với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM

