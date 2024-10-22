Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P603, Tầng 6 Tòa Savina, số 1 Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi chấm công, việc thực hiện nội quy của nhân viên trong công ty; Thực hiện các công tác hành chính, lưu trữ và quản lý công văn đi, công văn đến; Quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng; Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH cho người lao động toàn công ty; Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu: đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Theo dõi chấm công, việc thực hiện nội quy của nhân viên trong công ty;

Thực hiện các công tác hành chính, lưu trữ và quản lý công văn đi, công văn đến;

Quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng;

Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH cho người lao động toàn công ty;

Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu: đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Luật/ Kế toán/ Nhân sự,... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm trong lĩnh vực hành chính văn phòng; Thành thạo tin học văn phòng; Ưu tiên ứng viên có tiếng Anh tốt; Ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ kế toán/nhân sự; Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế; Có khả năng giao tiếp tốt, quan sát, tỉ mỉ, cận trọng; Biết sắp xếp, bao quát công việc, quản lý thời gian tốt Ưu tiên ứng viên muốn gắn bó lâu dài

Tốt nghiệp chuyên ngành Luật/ Kế toán/ Nhân sự,...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm trong lĩnh vực hành chính văn phòng;

Thành thạo tin học văn phòng;

Ưu tiên ứng viên có tiếng Anh tốt;

Ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ kế toán/nhân sự;

Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế;

Có khả năng giao tiếp tốt, quan sát, tỉ mỉ, cận trọng;

Biết sắp xếp, bao quát công việc, quản lý thời gian tốt

Ưu tiên ứng viên muốn gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn và các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty. Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép năm theo quy định pháp luật. Được tham gia các buổi đào tạo nội bộ do Công ty tổ chức Lương tháng 13 Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.

Mức lương cạnh tranh, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn và các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép năm theo quy định pháp luật.

Được tham gia các buổi đào tạo nội bộ do Công ty tổ chức

Lương tháng 13

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin