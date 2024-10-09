Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng của công ty. Hỗ trợ công việc hành chính của các bộ phận Sắp xếp lịch và chuẩn bị các cuộc họp, thực hiện lập biên bản cuộc họp. Nhập số liêu, báo cáo, lập chứng từ kế toán theo hướng dẫn của công ty. Ghi nhận và chuyển các cuộc điện thoại liên quan đến công việc kinh doanh. Thực hiện tuyển dụng nhân sự. Công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng của công ty.

Hỗ trợ công việc hành chính của các bộ phận

Sắp xếp lịch và chuẩn bị các cuộc họp, thực hiện lập biên bản cuộc họp.

Nhập số liêu, báo cáo, lập chứng từ kế toán theo hướng dẫn của công ty.

Ghi nhận và chuyển các cuộc điện thoại liên quan đến công việc kinh doanh.

Thực hiện tuyển dụng nhân sự.

Công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn, chuyên môn: tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành liên quan

2. Kỹ năng: giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng

3. Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

4. Tiếng anh từ 5.0 trở lên

5. Có khả năng sắp xếp công việc, có thể đảm đương nhiều đầu việc cùng lúc.

6. Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (7h30 đến 17h), Thứ 7 từ 7h30 đến 12h

Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thỏa thuận

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

• Được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định sau khi hết thời gian thử việc

• Thưởng lễ, tết và các ngày kỷ niệm theo quy định chung của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin