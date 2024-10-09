Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
- Hà Nội: Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng của công ty.
Hỗ trợ công việc hành chính của các bộ phận
Sắp xếp lịch và chuẩn bị các cuộc họp, thực hiện lập biên bản cuộc họp.
Nhập số liêu, báo cáo, lập chứng từ kế toán theo hướng dẫn của công ty.
Ghi nhận và chuyển các cuộc điện thoại liên quan đến công việc kinh doanh.
Thực hiện tuyển dụng nhân sự.
Công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Kỹ năng: giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng
3. Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
4. Tiếng anh từ 5.0 trở lên
5. Có khả năng sắp xếp công việc, có thể đảm đương nhiều đầu việc cùng lúc.
6. Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (7h30 đến 17h), Thứ 7 từ 7h30 đến 12h
Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ Thì Được Hưởng Những Gì
• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
• Được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định sau khi hết thời gian thử việc
• Thưởng lễ, tết và các ngày kỷ niệm theo quy định chung của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
