Tuyển HR Generalist thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 236/12/17 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Gắn kết nhân sự:

• Tổ chức các sự kiện công ty, hoạt động xây dựng đội ngũ và chương trình công nhận nhân viên để thúc đẩy tinh thần và sự gắn kết.

• Xây dựng các bản tin nội bộ hàng quý để giữ cho nhân viên được thông tin và gắn kết.

• Thực hiện các cuộc khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên và phân tích phản hồi để cải thiện văn hóa làm việc và đáp ứng nhu cầu của nhân viên.

Đào tạo & Phát triển:

• Thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo và phát triển phù hợp với mục tiêu công ty và sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên.

• Phối hợp chặt chẽ với các trưởng bộ phận để xác định các kỹ năng còn thiếu và phối hợp các cơ hội học tập và phát triển cho nhân viên.

• Đảm bảo tuân thủ các chính sách nhân sự và liên tục cải tiến các hệ thống và quy trình nhân sự để đạt hiệu quả cao hơn.

Tuyển dụng:

• Phát triển các chiến lược tuyển dụng hiệu quả để thu hút ứng viên chất lượng qua các kênh như trang tìm việc, mạng xã hội và chương trình giới thiệu nhân viên.

• Phối hợp với các quản lý tuyển dụng để xác định nhu cầu nhân sự và tạo các bản mô tả công việc chính xác.

• Quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng, từ tìm kiếm ứng viên, sàng lọc, phỏng vấn đến quy trình nhận việc.

• Theo dõi các chỉ số tuyển dụng như thời gian tuyển dụng và chất lượng tuyển dụng để tối ưu hóa quy trình liên tục.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về tuyển dụng, gắn kết nhân viên, và đào tạo & phát triển.

Kiến thức chuyên sâu về luật lao động và các phương pháp thực hành Nhân sự tốt nhất.

Thành thạo Microsoft Office, các nền tảng HR, Canva, và các công cụ AI để tối ưu hóa quy trình làm việc.

Kỹ năng giao tiếp và quan hệ tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ vững chắc ở mọi cấp độ.

Kỹ năng tổ chức tốt, có khả năng quản lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Học hỏi nhanh, thích ứng linh hoạt và chủ động trong việc giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách phúc lợi hấp dẫn bao gồm thưởng lễ, kỷ niệm sinh nhật, và xét tăng lương định kỳ dựa trên hiệu quả công việc.

Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, và bảo hiểm y tế theo quy định của công ty và pháp luật.

Hỗ trợ chi phí ăn trưa và gửi xe.

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện.

Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, hỗ trợ và chuyên nghiệp.

Được đào tạo và phát triển liên tục theo chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION

